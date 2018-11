Defensa rectifica: el Ejército estará en el Salón de la Enseñanza de Barcelona El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, que también estaba en la tribuna con la ministra Robles, ha reaccionado felicitando abiertamente a la ministra por este anuncio

Enrique Serbeto

La ministra de Defensa acaba de afirmar que «es incorrecto» decir que el ejército no estará en al feria del empleo en Barcelona como se había anunciado. Margarita Robles, que salía de una reunión de ministros europeos de Defensa y Asuntos Exteriores en Bruselas dijo claramente que El Ejército «va a estar presente en la feria de Barcelona. Las Fuerzas Armadas están donde se les requiere. El ejército si va a estar en la feria de Barcelona, defendiendo la paz, la seguridad y la libertad» y ha recordado que también han estado presentes recientemente en el Salón Náutico de la capital catalana.

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, que también estaba en la tribuna con Robles, ha reaccionado felicitando abiertamente a la ministra por este anuncio y ha resaltado su «positiva exteriencia» en sus relaciones con el personal de las Fuerzas Armadas.

Gran profesionalidad

Robles ha dejado claro que «las Fuerzas Armadas no pertenecen a ningún partido político son del Estado», «hay que tener confianza en ellas» y ha defendido por tanto que «sería bueno que todas las fuerzas políticas respetarán a las fuerzas armadas» y no hicieran «una utilización partidista» de las mismas. «No me parece adecuado que hay partidos políticos que quieren estar utilizando si las fuerzas armadas están o no están», ha afeado.

Robles ha puesto en valor la «gran profesionalidad» de las Fuerzas Armadas españolas, que están presentes "en todos los lugares requeridos", desde las «grandes misiones» hasta "lugares pequeños como una determinada feria".

«El ejército español sí que va a estar en la feria de Barcelona como está en todos los lugares del mundo, defendiendo la paz, la seguridad y la libertad», ha incidido, insistiendo en el compromiso del Gobierno actual de «potenciar al máximo» las Fuerzas Armadas, que son «un ejemplo en el mundo» y «en España».