La cumbre de la OTAN en Madrid, en directo | Biden: «Querían acabar con la OTAN, pero tienen la entrada de Finlandia y Suecia»

La cumbre de la OTAN que se celebra en Madrid llega este jueves a su fin. La cena de líderes en el Museo del Prado puso el broche protocolario a una jornada, la del miércoles, en la que se aprobó en nuevo concepto estratégico de la OTAN y la declaración de Madrid, hechos centrales hasta el momento de la cumbre.

Además, el Rey Felipe VI recibió el martes por la tarde al presidente de Estados Unidos, Joe Biden , en la base de Torrejón de Ardoz, mientras que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibió a las 12 de la mañana al secretario general de la Alianza , Jens Stoltenberg , en el acto inaugural en el recinto ferial de Ifema.

En la Cumbre de la OTAN han participado alrededor de 40 jefes de Estado y Gobierno, junto con los 30 países que conforman la Alianza y ocho países invitados : Austria, Chipre, Irlanda, Malta, Australia, Nueva Zelanda, Japón y Corea del Sur.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, no ha acudido en persona a la capital madrileña , si bien finalmente ha intervenido por videoconferencia , en un discurso en el que ha pedido una ayuda de 5.000 millones de euros al mes para que su país pueda defenderse de Rusia .

«Lo que hicimos ayer en el Museo del Prado de combinar la música con el arte es todo lo opuesto de lo que está sufriendo Ucrania como consecuencia de un autócrata que aspira con sus ansias expansionistas a anexionarse un país que no es el suyo», dice Sánchez.

«Jens Stoltenberg afirma que Rusia tendrá más OTAN en sus fronteras. Se alegra por adelantado. No estudió geografía en la escuela. Si Finlandia y Suecia se unen a la OTAN, habrá más Rusia en sus fronteras », ha señalado en un mensaje en su cuenta en Telegram.

Este plan fue filtrado a medios españoles afines al Gobierno y puso en aprietos al Gobierno alemán, que debe por contrato autorizar la entrega a terceros de armas de fabricación alemana, que mantenía una política muy restrictiva al respecto y que solo pudo contestar que no sabía nada. La publicación de este plan de Sánchez lanzó a la oposición alemana contra Scholz y sus ministros, además de terminar siendo motivo de chanza en los medios alemanes. En esta reunión, «Robles ha garantizado que no hay ninguna decisión del gobierno de España de enviar tanques Leopard a Ucrania» y que no hay prevista una solicitud para ello al gobierno alemán . Informa Rosalía Sánchez (Corresponsal en Berlín).

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha expresado este jueves su disposición a duplicar el gasto en defensa y el despliegue de Estados Unidos en Rota acordado con el presidente Joe Biden, pero ha exigido una «posición conjunta de todo el Gobierno» de PSOE y Unidas Podemos porque si no es así estaría «en cuestión la posición de Estado» del Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez.

Stoltenberg, en su respuesta, no mencionó las dos ciudades autónomas y se remitió a la postura histórica de la OTAN en este punto, recordando que la OTAN «protege a todos los aliados». Esta posición es la tradicional en este aspecto. El citado artículo 5 señala que «las Partes acuerdan que un ataque armado contra una o más de ellas, que tenga lugar en Europa o en América del Norte, será considerado como un ataque dirigido contra todas ellas». Informa Silvia Nieto .

Pedro Sánchez : «Ha sido muy importante contar con la participación del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. Este apoyo no solo es moral, también hemos ayudado con material humanitario, armamento, y acogiendo a refugiados de esta guerra inmoral. Uno de los grandes resultados es el acceso a la OTAN de Finlandia y Suecia. Quisiera felicitar una vez más al secretario general». Informa Silvia Nieto .

Pedro Sánchez : «La adhesión de Finlandia y Suecia es la mejor prueba de la OTAN como defensora de un orden internacional basado en reglas. Suecia y Finlandia no quieren atacar a un tercer país, sino defender su modelo de convivencia».

Pedro Sánchez : «Como cuarto punto, hemos reforzado nuestras capacidades de defensa para impedir la actitud imperialista de la Rusia de Putin. Putin no va a obtener ningún beneficio alargando su guerra en Ucrania. Vamos a aumentar nuestra capacidad de disuasión. Hemos acordado un aumento de los fondos comunes de la Alianza. Es lógico aumentar sus recursos. Una de las lecciones de esta guerra es que la seguridad, indispensable para preservar nuestro modelo de vida democrática, no está garantizada. Debemos protegerla cada día y dedicarle recursos económicos. Por eso he garantizado a los Aliados que vamos a destinar el 2 por ciento del PIB en Defensa». Informa Silvia Nieto .

Pedro Sánchez : «Permítanme terminar haciendo referencia a los encuentros bilaterales que he mantenido estos días», añade Sánchez, destacando su encuentro con Joe Biden. El jefe del Ejecutivo español anuncia que va a celebrar un almuerzo de trabajo con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

Pedro Sánchez : «Decía antes, son 40 años de pertenencia a la OTAN, no deja de ser curioso que esto se plantee ahora, que no se ha planteado a Rajoy, Zapatero, o González. El Concepto Estratégico deja bien claro que se va a defender cada centímetro de los territorios de la OTAN. Ceuta y Melilla son España. Así lo entendemos nosotros y todos los presidentes precedentes en la historia de España y creo que es un debate más artificial que real». Informa Silvia Nieto .

Pedro Sánchez evita dar una respuesta concreta a la pregunta de ABC sobre a qué se destinaría el aumento del gasto en defensa hasta el 2% del PIB : «Quiero recordar, lo he dicho también esta mañana, los compromisos de Gales. España cumple dos de ellos de sobre, pero en la inversión en defensa tenemos que avanzar. Pero en la participación de España en las misiones de la OTAN, España participa en todas las misiones salvo Kosovo, y la otra, superar 20% en la compra de materiales militares, España también lo cumple. Nos queda esta tarea pendiente, es un compromiso de la UE y hacia ello tenemos que avanzar. Venimos trabajando con la ministra de Defensa desde hace un tiempo, tenemos un Jemad y un Ejército que sabe dónde tenemos que reforzar nuestras capacidades». Informa Silvia Nieto .

Biden defiende su gestión en la primera pregunta de la rueda de prensa. Durante la cumbre de Madrid la agencia AP publicó una encuesta demoledora para la Casa Blanca que refleja que solo un 39 % de los estadounidenses aprueba su gestión. Una inmensa mayoría no solo de republicanos sino también de demócratas consideran que el presidente no está gestionando bien la economía. Biden asegura que las cosas empiezan a mejorar y saca a colación la sentencia del Supremo que invalidó el derecho constitucional al aborto la semana pasada. El presidente ha pedido el voto para su partido en las elecciones parciales de noviembre para poder revertir esa sentencia y establecer el aborto como un derecho mediante una ley federal. Informa David Alandete (Corresponsal en Washington).

La Casa Blanca no da la palabra a ningún periodista español en la comparecencia de Biden. En visitas al extranjero, habitualmente si hay rueda de prensa, se reserva alguna pregunta a periodistas del país visitado. En esta ocasión corresponsables en la Casa Blanca de medios estadounidenses han preguntado por la cumbre y también sobre asuntos de política nacional de EE.UU. como el aborto o la inflación.

El presidente Biden parte de la base de Torrejón con destino a la base de Andrews en EE.UU. , donde aterriza sobre las 18.00 hora local, medianoche hora de Madrid. Cuando llegue, habrá un nuevo juez del Supremo: hoy se jubila Stephen Breyer y toma posesión Ketanji Brown Jackson, primera mujer negra en la bancada en toda su historia. Es una juez considerada progresista y no hay variación en la composición de la corte, de mayoría conservadora.

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hace un gesto mientras aborda el Air Force One para partir hacia Washington desde el aeropuerto de Madrid Torrejón (Madrid)/EFE

Justin Trudeau, Primer Ministro de Canadá: «Canadá y España son voces fuertes respecto a la defensa democracia. Es importante que las democracias se involucren de manera clara, no solo en el sur; lo importante es crear alianzas, mayor estabilidad y riqueza para las personas del sur del mundo. Especialmente, teniendo en cuenta todas las crisis como la económica o la climática. Todo esto son retos que vemos en nuestros propios pueblos. Por ello es necesario que sigamos apoyando a todos los pueblos que viven en países vulnerables y hagamos todo lo posibles para que las economías y los pueblos crezcan.»