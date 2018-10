Así cuenta Pedro Sánchez en números romanos en su tesis: I, III y V O el entonces doctorando no dominaba los números romanos o fueron suprimidos los epígrafes II y IV sobre las «innovaciones de la diplomacia económica española». Ni la directora de tesis ni el tribunal repararon en este nuevo disparate

El cúmulo de despropósitos de la tesis doctoral de Pedro Sánchez no tiene fin. De hecho, no es correcto ni el índice. El capítulo 7 lleva por título «Innovaciones en materia de diplomacia económica española (I): las instituciones». Utiliza el uno en números romanos porque esta área va a tener continuidad en los siguientes capítulos, pero el 8 se titula «Innovaciones en materia de diplomacia económica española (III): la diplomacia comercial». Tocaría ser el «II», pero se lo salta. No conforme con eso, el siguiente capítulo, el 9, dice así: «Innovaciones en materia de diplomacia económica española (V): la diplomacia comercial».

Cabe preguntarse qué ha pasado con los epígrafes pares, el II y el IV. O el entonces doctorando Pedro Sánchez no tenía del todo claro el funcionamiento de los números romanos o bien esas partes fueron eliminadas.

El grosero error no está solo en el índice, sino también en el cuerpo de la tesis, en el encabezamiento de los respectivos capítulos, páginas 193, 217 y 271. Cuesta creer que un fallo de este calado -otro más- lo pasara por alto la directora de la tesis, María Isabel Cepeda, y los cinco miembros del tribunal, que, como desveló ABC, carecían de experiencia y conocimientos en la materia de la tesis.

De hecho, estos tres capítulos numerados de forma equivocada constituyen la parte central y más importante de la tesis, titulada «Innovaciones de la diplomacia económica española: análisis del sector público (2000-2012). Además, como se observa en las imágenes, ni siquiera el título común coincide exactamente, pues ha sido escrito de tres formas distintas.

Al margen de los abundantes plagios destapados por ABC, la tesis de Pedro Sánchez acumula decenas de graves errores en las citas y en la bibliografía, a los que ahora se suman los del índice. Si hay algo que un doctorando y su director de tesis deben cuidar es que las citas, la bibliografía y la estructura de la tesis sea acorde con las normas académicas, que son muy estrictas.

Sánchez entregó un trabajo plagado de técnicas fraudulentas, lo que no fue óbice para que la Universidad Camilo José Cela le otorgara la máxima calificación, apto cum laude, en noviembre de 2012. Pedro Sánchez era profesor de Estructura Económica Mundial y Española y fue también director del Grupo de Investigación de Economía Política Global de la UCJC.

