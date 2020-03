VIDEO: Sanidad detalla las medidas extraordinarias para luchar contra el coronavirus - AT

El Gobierno reconoce ya que habrá que prorrogar el estado de alarma más allá de los 15 días iniciales que permite la ley y que se contemplan en el Real Decreto. Una extensión para la que tendrá que pasar por el Congreso de los Diputados pero para la que tiene garantizados los apoyos necesarios porque tanto PP y Ciudadanos lo respaldarán

En una entrevista esta mañana en Radio Nacional de España, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha reconocido que habrá que ampliar esta situación excepcional: «Son quince días porque legalmente exige que sean quince días, pero es evidente que tendremos que prorrogar la situación, ya veremos con qué medidas. En 15 días, no creo que estemos con capacidad para ganar esta batalla», ha reconocido».

Ábalos es uno de los cuatro ministros que componen el puente de mando como autoridades delegadas en esta crisis y por debajo del presidente del Gobierno. Hoy ha reconocido que el endurecimiento de las iniciativas «va a depender mucho de la capacidad de las medidas tomadas y del cumplimiento de las mismas. Si todos somos responsables y no banalizamos, evidentemente tendrán más efectos».

Reconoció que no manejan un calendario cierto respecto a cuándo podrá ponerse fin a esta situación. Pero anticipó iniciativas más contundentes: «Es evidente que, si no tomamos medidas especialmente duras, frenar la propagación del virus y la incidencia que está teniendo en la salud y la vida de las personas, no tendrían ningún efecto».

En esa idea de adoptar medidas más duras, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, otra de estas cuatro autoridades delegadas, ha apuntado claramente a cuál sería una de esas nuevas medidas: «Es una posibilidad real que España cierre sus fronteras para luchar contra la expansión del virus», ha dicho en una entrevista en la Cadena Ser.

En otra entrevista en Televisión Española, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha preferido ser más prudente sobre la prolongación del estado de alarma y ha dicho que no hay que hacer hipótesis.