Dudas y lagunas sobre los 15 días de confinamiento

El Real Decreto aprobado el sábado por el Gobierno ha sembrado confusión y muchas dudas sobre la posibilidad de llevar a cabo determinadas conductas fuera de los domicilios en los que los españoles están recluidos. Constitucionalistas consultados ven incongruencias, omisiones y valoraciones discutibles en un texto que no resulta claro en muchos aspectos y que mayoritariamente consideran tardío. No obstante, ABC ha intentado desentrañar con su ayuda algunas de las inquietudes con las que los españoles se despertaron ayer y empezaron a afrontar estos quince días de confinamiento.

¿Puedo bajar a la urbanización con mis hijos?

No. El decreto prohíbe expresamente la circulación en vías de uso público, y aunque no están regulados los espacios comunes de una urbanización (parques, pistas de padel, gimnasio), las fuentes jurídicas consultadas recuerdan la necesidad de preservar la salud y seguridad de los ciudadanos. El contacto físico entre los vecinos acrecienta ese riesgo de contagio que se quiere evitar precisamente con su aislamiento.

¿Puedo hacer una fiesta en mi casa con los vecinos del edificio?

Paradójicamente, y si nos atenemos a la literalidad del decreto, al no tener que circular por la vía pública y subir directamente en el ascensor sí podría hacerse porque lo contrario sería limitar derechos fundamentales como la intimidad o inviolabilidad del domicilio.Es un supuesto claro donde tiene que prevalecer el sentido común y la necesidad de mantener una distancia de seguridad y las mayores precauciones ante la virulenta propagación del virus.

¿Puedo abrir mi negocio de hostelería?

Si suministra la comida a domicilio sí, pero no para servir comidas en el interior del local. Cualquier negocio que disponga de un servicio que permita hacer llegar los alimentos a terceros no tiene por qué cerrar. Cuestión distinta son aquellos locales en los que se concentra un gran número de personas para consumir en el sitio.

¿Es posible comprar por internet bienes que no sean alimentos? En principio sí, el comercio por internet no está limitado y se puede comprar cualquier producto en las páginas que dispongan de un servicio a domicilio, sea de primera necesidad o no. Quienes entregan esos productos, a su vez, puede circular por la vía pública porque trabajar es uno de los supuestos en los que la libertad de circulación no está restringida.

¿Necesitaré un justificante para salir de casa?

A diferencia de Italia, el Real Decreto aprobado ayer por el Gobierno no especifica ningún tipo de certificación (laboral, médica, administrativa) para poder circular por la vía pública. El presidente de Gobierno, Pedro Sanchez, fue el sábado muy impreciso, al asegurar que serán la Policía y las Fuerzas de Seguridad del Estado las encargadas de hacer cumplir las restricciones.

¿Qué pasa con el régimen de visitas acordado por un juez o los cambios de domicilio en una custodia compartida?

Paradójicamente el Gobierno ha velado por los derechos del fumador –al mantener el estanco abierto– pero no por los de los padres, pues ir a recoger a un hijo al domicilio del cónyuge no es uno de los supuestos de libre circulación. No obstante, los juristas coinciden en que ha de prevalecer el interés del menor y dudan mucho de que las fuerzas de seguridad castiguen a quien cumple con una medida acordada por un juez.

¿Puedo ir a un lugar de culto a rezar?

La improvisación del decreto ha provocado también en este punto una incongruencia, pues mientras contempla la apertura de lugares de culto, este desplazamiento no figura en el catálogo de salidas permitidas. No obstante, y al menos en lo que a la religión católica se refiere, la mayoría de las Iglesias estaban cerradas ayer ante la dificultad de poder garantizar las condiciones sanitarias precisas.

¿Puedo hablar con un abogado?

La interacción presencial con él no será posible porque no figura entre las actividades abiertas. Ahora bien, los abogados están trabajando estos días en su domicilios o en sus despachos profesionales, con lo que no tendrá problema en contactar con cualquiera de ellos vía telefónica o por cualquier otro medio tecnológico. En caso de detención, hay una bolsa de abogados de oficio que le asistirán con total normalidad.

¿Qué pasa con mi demanda de divorcio?

Está paralizada salvo que implique alguna medida de carácter urgente en cuyo caso la intervención judicial está garantizada. La actividad judicial en España se ha suspendido pero hay una serie de actuaciones procesales que se mantienen con normalidad, como las de carácter urgente, las causas con preso, menores o medidas inaplazables en materia de violencia de género, entre otras. El decreto de estado de alarma ha interrumpido los plazos procesales, lo que implica que se volverán a activar una vez desactivada la situación excepcional en la que nos encontramos.

¿Qué pasa si me salto la prohibición de salir?

La ley contempla multas de 100 a 600.000 euros en función de la conducta manifestada por quien incumpla el Real Decreto.

¿Se puede viajar en autocar, tren y avión?

Sí, pero debe ser totalmente necesario y justificado. Además, hay que tener en cuenta que las rutas han reducido un 50% sus frecuencias, excepto Cercanías, y también el número de billetes. Las compañías solo venden un tercio de los asientos para que los pasajeros mantengan las distancias mínimas de seguridad.

¿Está asegurado el suministro de alimentos y de productos de primera necesidad?

Sí, tal y como está ocurriendo ahora. El problema es que la demanda inusitada de algunos productos, como el papel higiénico y geles desinfectantes, por ejemplo, provoca que la producción y distribución de los mismos no llegue a todos los puntos con normalidad. El Gobierno garantizará el suministro de los bienes básicos.

¿Habrá problemas de suministro de luz, gas y carburantes?

No. Nuestro país tiene unos de los mejores sistemas eléctrico y gasista del mundo. También está asegurado el suministro de carburantes a las gasolineras, que funcionan en modo autoservicio para evitar contagios.

¿Puedo utilizar el servicio de comida a domicilio?

Sí. Aunque los restaurantes y cafeterías deben estar cerrados al público, pueden elaborar comidas y enviarlas a los domicilios.