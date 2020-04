El último barómetro de ABC/GAD3 lo refleja: la gestión del Gobierno frente a la pandemia de coronavirus no está siendo buena para la mayoría de los españoles. Esto es, solo el 27,7% aprueban las medidas de Sánchez en una crisis sanitaria, económica y, también, de transparencia.

Tras la rectificación, tardía pero necesaria, por parte de la Moncloa –que acepta un sistema de videoconferencias para hacer preguntas en directo después de que ABC y otros medios decidieran no participar en las ruedas de prensa si las preguntas seguían siendo filtradas por el secretario de Estado de Comunicación–, otra de las cuestiones que siguen generando dudas es la falta de información respecto al estado de salud de los integrantes del Gobierno afectados por Covid-19. Máxime si se compara con, por ejemplo, el Reino Unido.

En las últimas horas ha trascendido el ingreso en un hospital del primer ministro británico Boris Johnson como «medida de precaución» y para «realizarle pruebas» tras continuar con síntomas de coronavirus diez días después de haber dado positivo en el test.

Las informaciones sobre el estado del 'premier' y su evolución se han desarrollado con regularidad tanto en los medios de comunicación ingleses como en perfiles oficiales en redes sociales. El propio Johnson ha hecho uso de su cuenta de Twitter para explicar su confinamiento, aspecto similar al realizado por el Secretario de Estado para la Salud y la Asistencia Social, Matt Hancock, quien también dio positivo.

Hancock, además de relatar su exposición al virus, aprovechó su reclusión para responder preguntas de los ciudadanos «sobre el coronavirus» o sobre «nuestros planes para mantener a la gente segura».

I’ve been answering your questions - about #coronavirus , working from home, our plans to keep people safe and expand the NHS - here: https://t.co/pF9VUn07ap pic.twitter.com/frLVG4PH9R

Carrie Symonds, la prometida de Boris Johnson, que está embarazada, salía al paso de los rumores y, a través de su perfil de Twitter, confirmaba haber tenido síntomas de coronavirus pero, después de siete días de descanso, «me siento más fuerte y me estoy recuperando».

I’ve spent the past week in bed with the main symptoms of Coronavirus. I haven’t needed to be tested and, after seven days of rest, I feel stronger and I’m on the mend.