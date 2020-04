BARÓMETRO DE ABC/GAD3 Solo uno de cada cuatro españoles apoya la gestión del Gobierno frente al coronavirus El 82,8 por ciento cree que Sánchez no tiene un plan claro ante la crisis y va improvisando

La crisis del coronavirus está desgastando al Gobierno de Sánchez e Iglesias a un ritmo que se acelera cada semana que pasa. Su gestión no está siendo buena para la mayoría de los españoles, que siguen volcando su confianza en la sociedad, mucho más que en los políticos. Así se desprende del último barómetro de ABC/GAD3, realizado entre el lunes y el viernes, la semana en la que, según Sanidad, España ha llegado al pico de la epidemia y ha sobrepasado los once mil muertos por coronavirus.

Solo uno de cada cuatro ciudadanos aprueba la gestión de Sánchez para hacer frente a esta crisis sanitaria y económica. El porcentaje ha ido cayendo desde que se decretó el estado de alarma. La actuación del Gobierno, lejos de recibir el aplauso de los ciudadanos, está recibiendo cada vez más abucheos: se ha pasado del 35,1 por ciento, al 34,2, luego al 31,1 y ahora al 27,7 por ciento. Son 7,4 puntos de caída en apenas tres semanas, que reflejan el descontento general con los pasos que está dando el Gobierno, pero también con los discursos desde La Moncloa.

La gestión de Sánchez despierta dudas incluso entre los votantes socialistas. Solo la mitad califica de «buena» su actuación, mientras que un 37 por ciento la ve solo «regular» y otro 13 por ciento la tacha directamente de «mala». Curiosamente, los electores de Unidas Podemos son más entusiastas con el Gobierno que los propios socialistas: dos de cada tres aprueban la labor del Ejecutivo de Sánchez e Iglesias.

En esta encuesta socio-sanitaria de GAD3 los ciudadanos identifican claramente al Gobierno de la Nación como principal responsable a la hora de tomar medidas, muy por delante de la Unión Europea, y todavía mucho más que las comunidades autónomas o los ayuntamientos. No obstante, también valoran la gestión de los ejecutivos autonómicos, y si bien baja su calificación respecto a la semana anterior, siguen siendo más aplaudidos que el Gobierno de la Nación: un 36,8 por ciento aprueba la labor de las comunidades, casi diez puntos más de los obtenidos por Sánchez.

Entre los posibles responsables en la gestión de la crisis no se incluye al principal partido de la oposición, el PP, pero los entrevistados valoran también su actuación en esta crisis. El suspenso al partido de Pablo Casado es rotundo: solo un 17 por ciento cree que su labor está siendo «buena», una calificación que también ha ido cayendo en las últimas semanas. El PP ni siquiera consigue una buena valoración entre sus votantes: solo el 38 por ciento considera positiva su gestión. Para colmo de males en Génova, lo valoran mejor los votantes de Vox: el 44 por ciento cree que las actuaciones de Casado y los suyos están siendo «buenas». El líder de los populares no ha podido frenar la nueva caída del PP con el debate en el Congreso sobre la prórroga, ni con su giro respecto al Gobierno, al que advirtió de que no apoyará los decretos económicos si no los modifica.

Imprevisión en Moncloa

La falta de apoyo a la gestión del Gobierno de la Nación va acompañada de una crítica directa por carecer de un plan preciso para hacer frente a esta crisis. Según el barómetro de GAD3, ocho de cada diez españoles (el 82,8 por ciento) considera que Sánchez no tiene un camino claro, sino que «va improvisando» con decretos y actuaciones sucesivas. Solo el 6 por ciento de los entrevistados opinan que el Ejecutivo sí tiene un plan bien definido.

Los votantes de todos los partidos subrayan esa «improvisación» del Gobierno de Sánchez. El 79 por ciento de los votantes socialistas, el 93 por ciento de los electores del PP, el 94 por ciento de los que apoyaron a Vox, el 73 por ciento de los simpatizantes de Unidas Podemos y el 86 por ciento de los de Ciudadanos acusan al Gobierno de «imprevisión» en esta crisis del coronavirus.

Esta semana vuelve a crecer la percepción de que el Gobierno de España está actuando peor que el de otros países. Un tercio de los ciudadanos (32,8 por ciento) opinan de esa manera, un porcentaje ligeramente superior al de las semanas anteriores: un 24,5 por ciento hace quince días.

Solo el 14,9 por ciento de los entrevistas sostienen que el Ejecutivo de Sánchez lo está haciendo mejor que los gobiernos de otros países, mientras que un 42,9 por ciento ve una gestión parecida entre otros unos y otros.

Un contagio cerca

El avance de la epidemia en España se refleja en este dato: el 37,8 por ciento asegura que conoce un caso de contagio en su entorno más cercano o laboral. En el barómetro realizado entre el 12 y el 16 de marzo, un 11,5 por ciento tenía algún caso de infección en su entorno. En apenas tres semanas, la expansión se refleja en una subida de más de 26 puntos. En este momento, serían más de 17,5 millones de españoles los que conocen al menos un caso de infección en su entorno más cercano, ya sea en el ámbito familiar o el laboral.