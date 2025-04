Coronavirus España en directo: Illa asegura que el Gobierno ha gastado 845 millones en material sanitario

5.40

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, aprobó este martes extender hasta el 30 de abril la cuarentena estricta y el cierre de toda la isla de Luzón, donde se ubica Manila, para contener la propagación de la pandemia Covid-19. El mandatario ordenó cuarentena en la mayor isla del país -donde viven unos 57 millones de personas, más de la mitad de la población filipina- el pasado 17 de marzo, después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara la pandemia, con vigencia hasta el 12 de abril, justo después de la Semana Santa.

La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, anunció hoy que relegará en el escalafón del gobierno al ministro de Sanidad, David Clark, aunque mantendrá su cargo, a pesar de saltarse la orden de confinamiento por la Covid-19. «En condiciones normales hubiera despedido al Ministro de Salud. Lo que hizo está mal y no tiene excusas. Pero ahora mi prioridad es nuestra lucha colectiva contra el Covid-19», apuntó Ardern en un comunicado. «Sin embargo tiene que pagarlo. Vulneró la orden (de confinamiento). Mantendrá la cartera de Salud, pero pierde su papel como ministro asociado de Finanzas y es rebajado a la parte más baja del escalafón del gobierno», precisó la mandataria.

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea del Sur (KCDC, por sus siglas en inglés) ha informado este martes de que se han registrado por segundo día consecutivo 47 nuevos casos de Covid-19, por lo que el número total de afectados ha ascendido a 10.331. Las autoridades surcoreanas han informado de que se han constatado seis muertes por coronavirus, por lo que el balance de fallecidos es de 192, según ha recogida la agencia surcoreana de noticias Yonhap. El KCDC ha indicado que varias provincias y ciudades importantes también han registrado nuevos casos de contagios, como Seúl, con cuatro nuevos casos --que registra un total de 567 afectados--, y la provincia de Gyeonggi, con 10.

Honduras recibió este lunes los 182.000 kits para diagnosticar el Covid-19 comprados a Corea del Sur y que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) donará a siete países, seis de Centroamérica y la República Dominicana, informaron fuentes oficiales. Los kits fueron recibidos por el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, y el titular del BCIE, el economista también hondureño Dante Mossi, en la base aérea Hernán Acosta Mejía de Tegucigalpa.

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció este lunes que la cuarentena que rige desde el 20 de marzo sobre casi toda la población para frenar el coronavirus deberá extenderse más allá de la fecha prevista, el 13 de abril, pero reconoció que podrá haber una flexibilización. «La cuarentena va a seguir, lo que podemos hacer es flexibilizarla, pero nosotros hicimos un enorme esfuerzo y no podemos perderlo», señaló el jefe de Estado en una entrevista con el canal televisivo de noticias TN.

Venezuela y Estados Unidos intercambiarán en la localidad de Toluca, en México, a sus respectivos nacionales que quieran volver a su país natal en un vuelo de la aerolínea estatal venezolana, Conviasa, en el marco de la crisis derivada de la pandemia del coronavirus. En concreto, el Gobierno venezolano habilitará desde Caracas un «vuelo humanitario», previsto para el jueves, para los estadounidenses que se encuentren en el país caribeño y deseen regresar al país norteamericano, según ha informado el Ministerio de Exteriores en un comunicado. El vuelo aterrizará en Toluca en vez de en Estados Unidos porque el Gobierno del presidente, Donald Trump, ha impuesto diversas sanciones a Conviasa y prohíbe que aviones de la compañía aterricen en su territorio. Una vez en la localidad mexicana, los venezolanos que se hayan desplazado hasta allí podrán ser llevados a Venezuela en el vuelo de vuelta.

El Gobierno de Perú decretó la inmovilización social obligatoria a nivel nacional durante el jueves y viernes próximo, festivos por la Semana Santa, como parte de las medidas para combatir el avance de la epidemia del Covid-19 en el país. La decisión fue confirmada por un decreto publicado durante la noche de este lunes en un boletín especial de las normas legales, después que al mediodía fuera adelantada como una posibilidad por el presidente Martín Vizcarra.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ofreció este lunes ayuda al Reino Unido para el tratamiento de su primer ministro, Boris Johnson, hospitalizado en cuidados intensivos debido al Covid-19. «He pedido a dos de las compañías (terapéuticas estadounidenses) líderes, compañías brillantes, han hecho un gran trabajo. Les he pedido que se pongan en contacto con Londres de inmediato», explicó Trump durante su rueda de prensa diaria sobre el coronavirus.

La Comisión Nacional de Sanidad de China informó hoy de que no se certificaron nuevas muertes por la neumonía Covid-19 en su territorio durante el lunes, cuando los casos graves de infectados por el coronavirus SARS-CoV-2 se redujeron hasta los 211, la cifra más baja desde enero. Durante las últimas semanas la cifra oficial de muertos por Covid-19 se ha mantenido constante por debajo de la decena, y la mayoría de los decesos se han producido en la cuna de la pandemia, la ciudad de Wuhan, donde ahora quedan, según la fuente, 181 de los mencionados 211 pacientes infectados en estado grave. Además, las autoridades sanitarias chinas indicaron que, hasta la pasada madrugada local (16.00 hora GMT del lunes), se diagnosticaron 32 nuevos casos, todos ellos provenientes del extranjero, frente a los 39 (38 de ellos «importados») registrados en la víspera.

México llegó este lunes a los 125 fallecidos a causa de la pandemia Covid-19 tras morir en las últimas 24 horas 31 personas con esta enfermedad, mientras que el número de casos confirmados ascendió a 2.439, informaron las autoridades sanitarias del país. El número de nuevos casos registrados fue de 296 respecto al domingo y las principales patologías relacionadas con los fallecimientos son hipertensión, diabetes, obesidad y tabaquismo. La subida en ambos cómputos ha sido la más alta desde que se presentó el primer caso en México, el 27 de febrero. Además, las autoridades señalaron que hay 6.295 casos sospechosos y 11.741 negativos.

El gobernador de Carolina del Sur, Heny McMaster, ha ordenado este lunes a los ciudadanos del estado permanecer en sus hogares como medida para frenar la expansión del coronavirus. La medida, que entrará en vigor este martes a las 17.00 horas (hora local), establece que los ciudadanos únicamente podrán abandonar sus casas para ir a trabajar, visitar a sus familiares, practicar ejercicio en el exterior o comprar y obtener bienes o servicios necesarios, ha precisado McMaster en una rueda de prensa recogida por la cadena de televisión CNN. Carolina del Sur era uno de los últimos territorios de Estados Unidos que no habían ordenado un confinamiento a nivel estatal. El presidente estadounidense, Donald Trump, se ha mostrado reacio en varias ocasiones a ordenar un confinamiento nacional y ha especificado que es una decisión que prefiere dejar en manos de los gobernadores, en contra de lo que el principal responsable científico del país en la lucha contra el Covid-19, Anthony Fauci, sostiene.

El número de contagios de Covid-19 en el estado de Florida había subido a última hora de este lunes en 305 casos desde el primer informe oficial del día, hasta alcanzar la cifra de 13.629, así como también se sumaron 18 muertes a las 236 iniciales y ya hay un 43,3 % de las camas de hospitalización disponibles ocupadas. Los decesos como consecuencia de la pandemia ahora suman 254 y, según el Departamento de Salud de Florida, los ingresos hospitalarios contabilizados en este estado ascienden a 1.719.

Argentina confirmó este lunes 74 nuevos casos de COVID-19, con lo que el número total de contagios en el país ascendió a 1.628, mientras que los fallecidos suman 53, tras registrarse hoy cinco nuevas muertes por coronavirus. El informe diario que difunde el Ministerio de Salud argentino precisó que los decesos verificados en el último día corresponden a cinco hombres, tres de ellos residentes en la capital argentina, de 75, 67 y 77 años, otro de 68 años residente en la provincia de Neuquén (suroeste) y un quinto de 83, de la provincia de Buenos Aires.

Panamá sumó 112 nuevos casos de Covid-19 y llegó a 2.100 contagios confirmados, mientras que en las últimas 24 horas se produjo una muerte más para elevar a 55 los fallecimientos por la enfermedad, dijeron este lunes las autoridades de salud. En el informe diario que ofrence el Ministerio de Salud (Minsa) se detalló que 1.777 pacientes están en aislamiento en sus casas, de los cuales 255 han sido remitidos a hoteles locales que funcionan como hospitales. Hospitalizados hay 255, de ellos 167 en sala y 88 en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

El Gobierno de Panamá ordenó este lunes el cierre temporal de la mina de cobre más grande de Centroamérica, de capital canadiense y un motor de la economía local, después de que uno de sus trabajadores muriese enfermo de Covid-19 y se confirmaran allí otros 11 casos de contagio. La ministra panameña de Salud, Rosario Turner, afirmó en una conferencia de prensa que se «ha ordenado el cierre temporal de la minera» y que «en horas de esta tarde» fue remitida la comunicación oficial de esta decisión a la empresa Cobre Panamá, de la firma canadiense First Quantum.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció este lunes que se ha dado el visto bueno para que se utilice el buque médico Comfort, atracado en la ciudad para proveer más camas hospitalarias durante la crisis del coronavirus, para tratar también a los pacientes infectados, algo que hasta el momento se había prohibido. «El presidente (Donald Trump) habló con el Departamento de Defensa y han concedido la petición de usar el buque de la Marina Comfort para pacientes del Covid-19», dijo Cuomo en una entrevista con el medio local MSNBC.

El Gobierno de Italia ha promulgado un decreto con el que otorga un aprobado general a todos los estudiantes este curso, una medida que busca que ninguno se quede atrás como consecuencia de la emergencia del coronavirus, que ha causado más de 16.000 fallecidos y ha obligado a cerrar escuelas y universidades en el país. «Estamos asegurando el año escolar», ha dicho la ministra italiana de Educación, Lucia Azzolina, en una rueda de prensa.

El Gobierno de Ecuador ratificó este lunes que para frenar el contagio del coronavirus ha restringido la movilidad de personas y vehículos por sus pasos fronterizos con Perú, excepto al transporte de carga, especialmente de alimentos, materias primas y productos químicos. El Ministerio de Transporte y Obras Pública, en un comunicado difundido en redes sociales, sostuvo que coordina con las autoridades de Perú para restringir el paso de personas y controlar el de mercancías por los pasos fronterizos.

El presidente de la Cámara de los Diputados de la República Dominicana, Radhamés Camacho, anunció hoy que ha dado positivo a las pruebas médicas del coronavirus e informó de que se mantiene aislado en su domicilio. «Recibí el resultado de la prueba del COVID-19 que indica que he dado positivo, por lo que me mantengo aislado y recibo tratamiento en mi residencia», dijo Camacho en su cuenta oficial de Twitter. El político de 60 años, uno de los principales dirigentes del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), también exhortó a la población a acogerse a las medidas y orientaciones del Ministerio de Salud Pública «a fin de frenar esta pandemia», que en el país caribeño ha dejado 86 muertos y 1.828 contagiados.

Sao Paulo, el estado más poblado de Brasil, ha prorrogado 15 días la cuarentena decretada para frenar el avance del coronavirus, mientras el presidente, Jair Bolsonaro, desafía las recomendaciones de las autoridades sanitarias y mantiene su pulso con el ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta. En su rueda de prensa diaria, el gobernador de Sao Paulo, Joao Doria, compareció hoy junto a un grupo de médicos para justificar el aislamiento social y determinar la prolongación de la cuarentena decretada hace dos semanas hasta el próximo 22 de abril.

Un avión de Iberia salió este lunes desde Buenos Aires rumbo a Madrid con 336 europeos, entre ellos 298 españoles, varados en Argentina a causa de la pandemia de Covid-19. Este es el segundo vuelo especial de Iberia desde Buenos Aires tras el cierre de fronteras en Argentina y la suspensión de conexiones aéreas desde zonas de riesgo por la pandemia de coronavirus desde mediados de marzo.

El número de personas fallecidas en Cataluña a causa de la COVID-19 se ha elevado a 2.908, lo que supone un incremento de 148 con relación a las 2.760 de ayer domingo, según los datos facilitados por la Generalitat. El departamento de Salud ha informado de que en las últimas horas se han confirmado 1.499 casos positivos de coronavirus SARS-Cov-2 en Cataluña, lo que eleva la cifra total a 28.323, de los cuales 4.345 son profesionales sanitarios.

Investigadores brasileños constataron que el Atazanavir, un medicamento usado para el tratamiento de pacientes con sida, tiene eficacia para inhibir la replicación vírica del Sars-Cov-2, el virus que provoca la Covid-19, informaron este lunes fuentes científicas. Los estudios de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), mayor centro de investigación médica de América Latina y vinculado al Ministerio de Salud de Brasil, constataron que el Atazanavir es capaz de frenar la multiplicación del virus y que también reduce el proceso inflamatorio en los pulmones de los pacientes que lo contraen.

El comité de gestión de Emergencia Sanitaria ha encargado a la Dirección General de Salud Pública que elabore un conjunto de medidas de acuerdo con las singularidades del Archipiélago para proponer al Gobierno de España una vez que termine el confinanmiento. El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha presidido esta tarde una nueva reunión del Comité, en la que también se ha decidido comunicar al Ministerio de Sanidad el inventario de infraestructuras disponibles en el Archipiélago para la posible atención y aislamiento voluntario de personas que den positivo en Covid-19 y que estén asintomáticos.

Las personas fallecidas en las residencias de ancianos de Cataluña desde el 15 de marzo se elevan a 909, lo que supone un incremento de 207 personas con relación a las cifras de ayer domingo (702), aunque según la Generalitat este crecimiento no puede atribuirse a las últimas 24 horas porque el fin de semana son menos las residencias que ofrecen datos. El departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias ha informado de que, según datos de este lunes, en las residencias de la tercera edad hay 1.736 personas diagnosticadas de coronavirus y todas ellas están aisladas y siguen tratamiento, según los protocolos del departamento de Salud.

Perú empezó a subir la cuesta de la curva de contagios del COVID-19, con 2.561 casos y 92 fallecidos, y evaluará imponer un confinamiento total a la población los próximos días jueves y viernes, que son festivos por Semana Santa.

Un antiviral denominado EIDD-2801 ha demostrado, en las primeras pruebas en células humanas de pulmón y vías respiratorias cultivadas, detener la infección que causa el coronavirus.

El Ministerio de Sanidad ha repartido durante el fin de semana entre las distintas comunidades autónomas un total de 2.778.912 mascarillas de protección , con lo que se eleva a 23.257.082 el total distribuido desde el pasado día 10 de marzo. Durante los dos últimos días, además, el Gobierno también ha facilitado a las comunidades autónomas otro tipo de material de protección como guantes (1.735.336 unidades), batas desechables (73.175 unidades) y buzos (49.418 unidades). Igualmente, se han repartido 64 dispositivos de ventilación mecánica invasiva (VMI) y 12 ventiladores no invasivos.

El número de casos activos de coronavirus en el Principado de Asturias ha ascendido este lunes a los 1.679 positivos. Son 33 más que ayer, cuando la cifra aumento en 41. Así, la región suma la segunda jornada con la cifra más baja de contagios desde el inicio del confinamiento. El número de fallecidos con Covid-19 se ha elevado en Asturias a 96 personas, diez más que los contabilizados el día anterior. Tres de ellos son personas que residían en centros de mayores. Por otro lado, ha habido 22 curaciones.

El primer ministro británico Boris Johnson ha sido trasladado a la UCI después de que su salud haya empeorado, según informa la BBC. Johnson fue ingresado este domingo por coronavirus en Londres.

Galicia ha iniciado confinada las tradicionales jornadas vacacionales con motivo de las festividades de Semana Santa, que llegan con un saldo de más de dos centenares de muertes en la Comunidad, 246 los contabilizados este lunes. Los últimos decesos son un hombre de 89 años y una mujer de 85 ingresados en el Hospital Universitario de Ourense, un hombre de 72 y una mujer de 77 en el CHUS de Santiago y una mujer de 70 en el CHUAC de A Coruña y todos tenían "patologías previas", tal y como ha informado el Sergas.

El gobernador del estado de Wisconsin (EE.UU.), Tony Evers , aprobó este lunes una orden ejecutiva en la que pospone hasta el próximo 9 de junio la votación presencial de las elecciones primarias de este martes, en las que también se escogía a cargos judiciales y municipales, debido a la pandemia del nuevo coronavirus. El gobernador demócrata aprobó esta medida, que amplia hasta el mismo día el límite para votar por correo, después de que la cámara legislativa del estado, controlada por los republicanos, votará este domingo en contra de posponer los comicios.

El sindicato CSIF va solicitar este martes al Gobierno y a las comunidades autónomas durante la reunión del Consejo Escolar que las que clases y las evaluaciones finalicen en junio y que haya una selectividad única en toda España para garantizar la "igualdad de oportunidades". La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha trasladado estas propuestas al informe del Consejo Escolar que se votará mañana, y en el que también reclama "garantías sanitarias" para la vuelta a las aulas, según ha adelantado en un comunicado.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, criticó este lunes la «mentalidad colonial» de los dos científicos franceses que han propuesto probar una vacuna contra el coronavirus entre la población de África, ya que sería «horrible» y «una vergüenza» usar el continente como «laboratorio». «África no será laboratorio de pruebas para la vacuna del coronavirus», sentenció el doctor Tedros en una rueda de prensa celebrada en Ginebra tras la propuesta de Jean-Paul Mira , del Hospital Cochin de París, durante una entrevista en la cadena francesa LCI junto a Camille Locht, del Institute National De La Santé Et De La Recherche Médicale (Inserm).

Vuelven a bajar los nuevos contagios del coronavirus, mientras aumenta el numero de los muertos: 636, frente a 525 el domingo . En total, los fallecidos, desde el inicio de la pandemia, el 21 de febrero, son 16.523, según el boletín de Protección Civil ofrecido el lunes. Decrece el número en los nuevos infectados: en las últimas 24 horas los nuevos contagios han sido 3.599 (+ 2,79 %), lo que supone que hubo 717 infectados menos que el domingo, jornada en la que ya se había producido otra bajada de unos 500. Resulta así que las personas contagiadas desde el inicio de la epidemia son 132.547 . Las personas curadas, dadas de alta en los hospitales, son 22.837; de ellas, 1.022 en un día. Informa el corresponsal de ABC en Roma, Ángel Gómez Fuentes.

Estados Unidos superó este lunes los 10.000 muertos por coronavirus, con 10.335 y casi 350.000 infectados, de modo que se sitúa como el tercer país con más fallecidos por tras Italia y España, según el recuento del Centro de Sistemas, Ciencia e Ingeniería (CSSE) de la Universidad Johns Hopkins (Maryland).

Ciudadanos de distintas regiones y ciudades han vuelto a homenajear con aplausos desde sus ventanas y balcones al personal sanitario y a los profesionales de los servicios básicos que trabajan a diario para combatir la crisis del coronavirus. 24 días después desde el primer día que se convocó la iniciativa , los agradecimientos han arrancado desde los hogares y han reunido a personas de todas las edades.

La Policía Nacional interpuso ayer domingo un total de 835 propuestas de sanción y detuvo a 20 personas en la región madrileña por incumplir el estado de alarma, por lo que este Cuerpo ya acumula un total de 17.098 denuncias y 363 detenidos desde el 15 de marzo, ha informado esta tarde la Jefatura Superior de la Policía de Madrid. Por su parte, la Policía Municipal de Madrid realizó 492 propuestas de sanción por las restricciones del estado de alarma. Hubo cinco detenidos e interceptaron 14 vehículos. En total, desde el inicio del estado de alarma hasta ayer incluido han interpuesto 12.002 multas, con un total de 58 arrestados. El distrito con más intervenciones fue una vez más Puente de Vallecas, seguido ayer de Fuencarral, Centro y Usera,

Los ministros de Defensa de la Unión Europea han acordado este lunes crear un grupo de trabajo en el seno del Servicio de Acción Exterior de la UE para coordinar con la OTAN las acciones de las Fuerzas Armadas de los estados miembro en la lucha contra el coronavirus. Así lo ha confirmado el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, tras reunirse con los ministros del ramo. Con esta iniciativa, la UE buscará "fomentar el intercambio de información y compartir las experiencias" entre sus miembros en torno a la crisis ocasionada por la pandemia.

Francia ha sumado 833 muertes en un día por coronavirus, que elevan el total desde el principio de la epidemia hasta las 8.911, indicó este lunes el ministro francés de Sanidad, Olivier Véran. El país ha registrado desde el pasado 1 de marzo 6.494 muertes en hospitales, de ellas 605 en las últimas 24 horas, y otras 2.417 en residencias de ancianos y centros de dependencia. Además, hay 7.072 personas en unidades de cuidados intensivos, 478 más en un día.

La familia del médico del Summa 112, fallecido este domingo por coronavirus a los 61 años, lamenta que su padre estuvo "una semana esperando al test" de detección rápida de Covid-19, que finalmente le fue realizado "tras 8-9 días de fiebre", en una carta colgada en la web del sindicato de médicos Amyts.

El misnitro de Interior también ha dicho "que no hay que bajar la guardia" en la lucha contra el coronavirus: "La mayoría de nuestros ciudadanos están cumpliendo con el confinamiento. Son anecdóticos los casos reportados de las movilizaciones hacia segundos domicilios; sin embargo, estamos atentos a estas denuncias".

"Las discrepancias entre datos por fallecimientos se están solventando y estamos acoplando el sistema. Estamos afinando todas las actuaciones que puedan salir de los servicio civiles. Son situaciones que no estaban previstas", dice Campo.

Campo, por su parte, ha hecho referencia a la propagación de bulos: "Tenemos un problema con la irrupción de las 'fake news'. Si lo llevamos a un estado de alarma, pueden hacer mucho daño. Hay que hacer una revisión de nuestros instrumentos legales para impedir que no se vayan de rositas".

Grande-Marlaska, sobre el acuerdo entre distintos partidos políticos: "No va a ser fácil que lleguemos a ese acuerdo, pero hay que empezar el camino. En 1977 hubo momentos que parecía que descarrilaba".

Han comparecido en rueda de prensa el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el misnitro de Justicia, Juan Carlos Campo.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación ha afirmado este lunes que la Embajada de España en Vietnam está buscando soluciones para un grupo de 17 españoles que había decidido quedarse en el país y ahora ha pedido volver a España. La Embajada ya había "ayudado a salir a todas las personas que solicitaron ayuda" y ahora "se ha encontrado" con este grupo, así que está "buscando alternativas mucho más difíciles ahora que cuando se ofreció la posibilidad junto al resto de los españoles".

La Conselleria de Salud de la Generalitat ha aprobado agilizar el acceso al aborto con una sola visita presencial a los centros de salud especializados y combinarlo con seguimiento telemático mientras se mantenga el estado de alarma a causa de la pandemia de coronavirus. La Associació de Drets Sexuals i Reproductius ha celebrado este lunes en un comunicado que Catalunya sea "la primera comunidad del Estado que aprueba esta medida imprescindible", mientras que en el resto de comunidades se tienen que hacer entre 2 y 3 visitas presenciales.

Los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana han interpuesto un total de 17.421 denuncias en la ciudad de Barcelona por infringir las normas de confinamiento y han realizado un total de 33.212 avisos a personas "con carácter preventivo" desde que se decretó el estado de alarma.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus , recomendó hoy, durante una conferencia de prensa telemática celebrada en la sede del organismo en Ginebra, que las mascarillas médicas, conocidas como autofiltrantes FFP, sean reservadas para el personal sanitario.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha informado de las licencias de enterramiento expedidas por los registros civiles de la región con motivo de la situación originada por la pandemia del Covid-19, tasando en 1.921 las firmadas, un cifra superior a los 1.132 fallecidos oficiales registrados por la estadística ofrecida por el Ministerio de Sanidad con respecto a la Comunidad Autónoma. Esta cifra supone un 69,7% más que los guarismos oficiales.

Lo ha anunciado este lunes el concejal Mark Levine , que preside el comité sanitario de la ciudad de Nueva York. «El sistema sanitario de Nueva York está en el límite», asegura Levine. «Y, tristemente, lo mismo pasa con el sistema de la ciudad para gestionar a los muertos». Nos lo cuenta el corresponsal de ABC en Nueva York, Javier Ansorena.

El próximo día 18 de abril la Organización Mundial de la Salud (OMS) organizará un concierto global, que será transmitido por internet, con el objetivo de reunir fondos para luchar contra la pandemia provocada por el Covid-19. Liderado por Lady Gaga, el evento reunirá a músicos como Elton John, Paul McCartney, Steve Wonder o Chris Martin. Informa, desde Ginebra, María Teresa Benítez de Lugo.

La Policía Local ha detenido este lunes a un residente de la isla de Tabarca por saltarse el confinamiento varias veces, además infringiendo una orden de alejamiento hacia su pareja, según han informado fuentes municipales.

El Gobierno de Austria, con unos 1 2.000 casos confirmados y 220 fallecidos , permitirá a partir del 14 de abril que vuelvan a abrir al público los establecimientos comerciales de menos de 400 metros cuadrados, como primer paso atrás de las restricciones impuestas para frenar el coronavirus, aunque extremando las precauciones de contacto e higiene y manteniendo la obligación de llevar puesta mascarilla fuera del hogar.

Lady Gaga: "Mi corazón está dolorido por todos los médicos y las enfermeras de urgencias que están teniendo que dormir en sus coches para asegurarse de que no están infectando a sus familias, para cuidarnos".

Comparece, junto a Tedros Adhanom Ghebreyesus, Lady Gaga de manera telemática. "Agradece" la invitación y hace una llamada al "compromiso" para luchar contra la pandemia. Así ha sido presentada: "Necesitamos un enfoque de toda la sociedad, con todos desempeñando su papel. Eso incluye a las personas en la industria del entretenimiento".

Cerca de 60 pasajeros del crucero que se encuentra atracado frente al puerto de Montevideo tienen coronavirus mientras que seis de las personas que viajaban a bordo han tenido que ser evacuadas a tierra e ingresadas en un hospital por la gravedad de su situación en los últimos días, según informa este lunes el diario 'El Observador'.

Baleares ha recibido este lunes vía aérea un nuevo cargamento de material sanitario adquirido por parte del Servicio de Salud, que contiene 1.583.000 mascarillas quirúrgicas, 10.500 test rápidos de anticuerpos y 5.000 pantallas para proteger a los profesionales sanitarios y sociosanitarios del archipiélago.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo , y los consejeros que constituyen su Ejecutivo donarán el 30 por ciento de la nómina de abril a la lucha contra el COVID-19. De ello ha informado la Xunta a través de la red social Twitter, en una entrada de la que se ha hecho eco el propio Feijóo -cuyo salario anual supera los 83.000 euros, según el portal de transparencia autonómico- en su perfil.

El comisario jubilado José Manuel Villarejo se encuentra en una celda individual en un módulo de la prisión de Estremera, el destinado a miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que está en cuarentena desde el pasado 23 de marzo como medida de prevención ante la propagación del coronavirus.

Desde el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), en colaboración con la Comisión Europea, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y el Ministerio de Sanidad, se está llevando a cabo un seguimiento coordinado de las actuaciones e información sobre esta pandemia en relación con los proyectos Erasmus+ en curso . Así, según informan desde SEPIE, el principal objetivo es la seguridad y protección de todos los participantes en Erasmus+, siendo más de 1.000 los que han manifestado querer regresar a España. El Ministerio de Universidades, a través del SEPIE, y el Ministerio de Asuntos Exteriores colaboran para organizar vuelos desde Italia a España.

El régimen de Cuba ha dado muestras fehacientes de no interesarle la protección de sus ciudadanos en medio de una pandemia como el Covid-19, que se va acrecentando en el país a pesar del falso optimismo de sus gobernantes. Según la cifras oficiales, serían 320 las personas contagiadas y ocho los fallecidos en la isla por el virus. Lea la noticia completa.

Se ha convertido en uno de los símbolos del frente religioso que también ha combatido en primera línea sufriendo la tragedia del coronavirus: 96 sacerdotes y docenas de monjas han muerto durante la pandemia en Italia , donde los infectados son 128.948 y los fallecidos 15.887, hasta en la tarde del domingo. Terrible ha sido la tragedia entre el personal sanitario: Han perdido la vida 87 médicos. Pero las muertes de los miembros del clero han pasado más desapercibidas. Nos lo cuenta nuestro corresponsal en Roma, Ángel Gómez Fuentes.

El presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, anunció un "bloqueo" parcial en un intento por frenar la propagación de Covid-19. El gobierno ordenó el cese de todo movimiento por carretera, aéreo y ferroviario durante 21 días que afectará al área metropolitana de Nairobi y a los condados de Kilifi, Kwale y Mombasa. ¡Estamos en guerra y debemos estar juntos si queremos ganar esta guerra!, dijo Kenyatta el lunes. El país de África Oriental ha registrado 158 casos, 6 personas han muerto y 4 se han recuperado hasta el momento. En todo el continente hay confirmados más de 9.300 casos y 444 mu ertes. Informa Alba Amorós, corresponsal de ABC en Johannesburgo.

La actual pandemia de coronavirus, que ha puesto en jaque a la humanidad (afecta a 183 países y ha causado 69.513 muertes en el mundo, según los últimos datos de la Johns Hopkins University) ha motivado el inicio de un gran número de investigaciones dirigidas a encontrar un fármaco o una vacuna capaces de combatir la enfermedad o frenar su propagación. La Fundación La Caixa se suma a esta carrera y anuncia que destina 1,5 millones de euros a una convocatoria exprés del programa «CaixaImpulse», dirigida exclusivamente a proyectos vinculados a Covid-19.

Dolors Sala Sarrió, madre de Pep Guardiola, ha fallecido este lunes a los 82 años enferma por el coronavirus, según ha confirmado el Manchester City, el club entrenador por el técnico catalán. Sala contrajo la enfermedad hace unos días y ha fallecido en Manresa.

La cantante británica Marianne Faithfull (74 años) ,un ícono de la década de 1960, ha sido ingresada en el hospital de Londres después de dar positivo por coronavirus, según ha revelado su representante. Aunque no se conocen muchos datos sobre su estado de salud, se sabe que por el momento se encuentra bien pese a que tiene neumonía: «Está en una condición estable y responde bien al tratamiento. Le deseamos una recuperación completa y rápida».

Tras una semana de intensos trabajos, el hospital de campaña de La Coruña está listo para entrar en funcionamiento en 24 horas si fuese necesario. El gerente del área sanitaria, Luis Verde, presentó esta mañana las instalaciones de Expocoruña , a las que todavía no hace falta recurrir. Según precisó Verde, el CHUAC coruñés y los hospitales privados de la ciudad se encuentran al 50% de su capacidad para atender a enfermos de coronavirus.

La policía arrestó a una pareja recién casada, al cura que ofició la ceremonia, y a los 40 invitados por saltarse la prohibición de celebrar reuniones públicas durante el período de confinamiento obligatorio por la crisis del coronavirus. Los detenidos serán acusados formalmente el lunes. Sudáfrica tiene 1.655 casos confirmados de coronavirus y 11 muertes. El presidente Cyril Ramaphosa decretó el confinamiento obligatorio en todo el país durante 21 días -que hoy entra en sus segunda semana- cuando el país apenas tenía un centenar de casos confirmados. Se trata de uno de los lockdowns más estrictos vistos hasta el momento. La siguiente medida importante será la realización de tests masivos, que esperan poder practicar a 30.000 personas al día. Informa nuestra corresponsal en Johannesburgo, Alba Amorós.

Ada Zanusso , una italiana de 104 años de edad , se ha convertido en la persona más longeva del mundo en superar el coronavirus. No es la única batalla que Zanusso ha ganado en su vida. La anciana ha sobrevivido a dos guerras y a la pandemia de gripe española que acabó con la vida de alrededor de 50 millones de personas. Puede leer su historia aquí.

L a fecha elegida para disputar las finales de Copa será el miércoles 5 de agosto y así se lo ha comunicado la UEFA a Rubiales. La UEFA da esa fecha con el deseo que ver público en las finales y otorga preferencia a las ligas para que acaben y hay clasificados de Champions y de Europa League. La Copa de Europa actual, aún pendiente, puede jugarse incluso en agosto

El líder del PSC, Miquel Iceta, considera que «no hay que hacer distinciones entre presos» y que, por este motivo, los independentistas encarcelados por el referéndum ilegal del 1-O deberían poder pasar el confinamiento en sus casas si el reglamento así lo permite para quienes ya estén trabajando en el exterior. Informa la delegación de ABC en Barcelona.

Dependerá de la evolución del primer ministro británico, hospitalizado tras prolongarse sus síntomas por coronavirus, la que dirá si Boris Johnson puede seguir liderando la respuesta gubernamental ante la pandemia. De no ser así, el portavoz del primer ministro confirmó hace unos días que si Johnson no estaba bien y no podía trabajar, entonces sería Dominic Raab , el ministro de Exteriores y primer secretario de Estado, quien asumiría las responsabilidades del primer ministro.

El Ayuntamiento de Barcelona ha atendido en promedio a 537 mujeres en situación de violencia machista a la semana desde que inició el período de confinamiento decretado por el estado de alarma debido a la pandemia del coronavirus. Del total de mujeres, 82 se han dirigido personalmente a los servicios municipales especializados, mientras que las demás se han comunicado por vía telefónica o el consistorio las ha contactado para hacer un seguimiento de su situación y la de sus hijos. Lea la noticia completa.

La jefa de Salud del Gobierno escocés, Catherine Calderwood, encargada de asesorar sobre la gestión de la crisis del coronavirus, ha dimitido tras revelarse que se desplazó durante dos fines de semana seguidos a su segunda residencia. Calderwood anunció el domingo por la noche que dejaba el puesto después de que el diario The Scottish Sun publicase unas fotografías en las que se la veía en su vivienda de la ciudad de Fife, a más de una hora de Edimburgo, donde reside habitualmente.

Volkswagen Navarra ya está valorando fórmulas para retomar la producción de vehículos, que por ahora permanece totalmente paralizada en España. El comité ejecutivo de la planta está analizando distintos escenarios para reiniciar el próximo 20 de abril la actividad productiva de manera gradual. También Michelin ha anunciado este lunes su intención de retomar la producción a partir del próximo lunes.

La Comunidad Valenciana ha recibido 65 toneladas de material sanitario en un avión procedente de Shenzhen (China) que ha aterrizado este lunes a las 13.16 horas en el aeropuerto de Manises (Valencia) tras hacer escala en Moscú. El aparato -un Antonov A124 de las líneas aéreas Volga-Dnepr- lleva 506.800 mascarillas, 994.450 guantes, 60.000 gafas de protección y 216.860 monos de protección EPI, según fuentes de la Generalitat, que han explicado que estos últimos equipos se han priorizado por la demanda que existe entre el personal sanitario.

la Fundación Max Mazin ha donado a la Comunidad de Madrid la cantidad de 900.000 euros para colaborar en la lucha contra el Covid-19 y apoyar a cuantos trabajadores están en primera línea o sufriendo las consecuencias de la pandemia. La presidenta de la Fundación Max Mazin, Atara Mor, ha señalado que quieren «contribuir al ingente esfuerzo que está realizando la Comunidad de Madrid para paliar y hacer frente a los efectos de la tragedia».

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, reconoce que revisará el protocolo que insta al personal sanitario a volver al trabajo 7 días después del inicio de síntomas y sin hacerles test. Lea la noticia completa.

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha destacado el «descenso tan importante» que se ha producido en las urgencias desde el lunes pasado a este al pasar de 1.955 pacientes a 390, lo que supone una bajada del 80 por ciento.

El gobierno catalán permitirá que una persona acompañe en el momento final de la vida de una persona mayor o un enfermo y que los familiares puedan contactar diariamente con los pacientes ingresados en hospitales, pabellones y hoteles por la Covid-19. Este permiso para acompañar a familiares a punto de morir llega después de tres semanas de confinamiento en las que prácticamente todas las personas fallecidas por el coronavirus, 2.760 hasta ayer, lo han hecho en la más completa soledad.

El primer ministro británico, Boris Johnson, continúa bajo observación en un hospital de Londres por la persistencia de sus síntomas de Covid-19, pero se siente «cómodo» y «animado», informó este lunes un portavoz de la residencia de Downing Street.

La organización Igualdad Animal ha conseguido reunir más de 100.000 firmas en cuatro días en el marco de una campaña global que incluye una petición dirigida al secretario general de la ONU, António Guterres, para que se prohíban los mercados de animales vivos en todo el mundo. La campaña se ha lanzado simultáneamente en ocho países (Alemania, Brasil, España, Estados Unidos, India, Italia, México y Reino Unido) y a ella se han unido intérpretes como Sara Sálamo, Nuria Gago o Nico Romero o Adriana Ugarte, que han animado a sus seguidores a sumarse a la petición.

El fundador de Microsoft, Bill Gates, ha asegurado que invertirá «miles de millones de dólares» en las siete vacunas que se están desarrollando contra el coronavirus para encontrar rápidamente un tratamiento.

Finaliza la comparecencia de Salvador Illa y José Luis Ábalos.

Illa explica que mantiene contacto regular con el ministro de Sanidad italiano.

Sobre si los niños podrán salir de casa, dice Illa que aún no está decidido y que se va a decidir siguiendo criterios científicos.

Asegura Ábalos que la oferta de pactos es «abierta y todo el que se sienta concernido puede responder». «No hemos planteado ninguna exclusión pero hay algunos elementos en los que hay que coincidir».

«No hay producción nacional del kit de extracción todavía», dice Savador Illa. «Habrá que emplear la capacidad logística para ampliar las PCR».

Sobre el posible confinamiento para personas asintomáticas dice el ministro de Sanidad que se trabaja en distintas opciones, siendo una de ellas facilitar espacios para aquellas personas que den positivo en un test, «siempre en el marco de una actitud de prudencia». «Vamos también a recabar la opinión de las comunidades autónomas y en base a los derechos y libertades de las personas».

Illa reitera que el Gobierno estudia la recomendación de la OMS de que toda la poblaciómn utilice las macarillas, aunque vuelve a decir que no se va a pedir a la ciudadanía nada que esta no pueda cumplir.

Explica Ábalos que «la movilidad se adecuará a la actividad», aunque reconoce que «cabe suponer que los trayectos de media y larga distancia tendrán que tener cierto rigor».

El ministro de Sanidad explica que el Gobierno ya trabaja en las medidas del período de desescalamiento con «prudencia», «basando siempre las decisiones en la evidencia científica», «con respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos» y «trabajando de forma anticipada todas las posibilidades». «Se está trabajando en estas medidas que cuando estén trabajadas se quieren consensuar con las comunidades autónomas».

Los test de diagnóstico rápido, dice Illa, permitirán también aumentar las PCR entre un 40 y un 60%.

Dice Illa que las empresas que fabrican test han dado ya al Gobierno más de 600.000.

Fallos en el sistema en el primer día que el Gobierno permite hacer las preguntas por videoconferencia, tras las quejas de varios medios de comunicación.

Aboga Ábalos por «sentido de estado» para tratar esta crisis.

Habla Ábalos del «apoyo responsable» de la oposición por apoyar las medidas del Gobierno.

«Encaramos una fase que nos va a exigir tanto o más disciplina que la anterior», dice el ministro de Transportes. «Tenemos que preparar al país para volver a la actividad económica».

Explica Ábalos que el Gobierno está repartiendo mascarillas para empresas relacionadas con el transporte.

Habla ahora para el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, que reitera que la limitación de la movilidad ha ayudado a contener la propagación del coronavirus.

«Nos enfrentamos a la mayor emergencia sanitaria en cien años», dice Illa.

Sobre las residencias de mayores, dice el ministro de Sanidad, el Gobierno tiene «especial sensibilidad».

Dice Illa que hay cuatro empresas españolas que ya fabrican los test rápidos y que trabajan con otras para hacerlos.

Reitera Illa las medidas que se han tomado en los útimos días, así como la adquisición de material sanitario. A fecha de hoy, dice, el Gobierno ha realizado compras por valor de 845 millones de euros.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, dice que el objetivo para esta semana es consolidar la ralentización de los casos de coronavirus.

El transporte de mercancías de alimentación e higiene personal es en estos momentos entre un 5% y un 12% superior al que había el año pasado por las mismas fechas, aunque ha descendido respecto al aumento del 50% que hubo en los primeros días del estado de alarma por la crisis del Covid-19.

La Comunidad de Madrid ha recibido 206.400 test rápidos y 129.700 mascarillas, que se suman a las ya recibidas en los últimos días con un total de cerca de 11 millones de material sanitario para toda la región. Según informó este lunes la Delegación de Gobierno en Madrid, el Gobierno de España, a través del Ministerio de Sanidad, «continúa con su esfuerzo diario para dotar a las comunidades autónomas del material sanitario para hacer frente a la crisis del Covid-19.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado a la consellería de Interior que de forma «urgente e inmediata» proceda a realizar el test del coronavirus a todos los miembros de los Mossos d'Esquadra para aislar los focos de contagio y evitar su propagación.

Los sindicatos mayoritarios de la sanidad pública madrileña han solicitado por carta una «reunión urgente» con el consejero Enrique Ruiz Escudero para conocer la situación del plan de contingencia contra el coronavirus, tras no haber recibido «ninguna información» de Sanidad sobre la situación de los hospitales, las contrataciones realizadas, el número de profesionales infectados y la cifra de pruebas de detección realizadas.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas advierte de que las 7.000 contrataciones realizadas durante el mes de marzo (frente a las 50.000 anunciadas por el Gobierno) apenas han servido para compensar las bajas. «El personal de la sanidad pública en España lleva casi un mes trabajando a destajo y sin descanso, mientras siguen esperando refuerzos, con la moral alta y con la profesionalidad que les caracteriza, pero con una sensación cada vez mayor de agotamiento físico y psicológico», explica CSIF en un comunicado.

La residencia Amavir de Vilanova del Camí (Barcelona) ha registrado en los últimos ocho días un total de 20 fallecidos, y solo a uno de ellos se le ha realizado el test del coronavirus, que resultó positivo, según ha informado el ayuntamiento del municipio. En un comunicado, la alcaldesa, Noemí Trucharte, avisó el pasado sábado que si la dirección no reconducía la situación el consistorio estudiaría llevar el centro ante la Fiscalía.

El Gobierno de Austria ha prorrogado hasta finales de abril la restricción de movimientos adoptada para contener la expansión del coronavirus, aunque el primer ministro, Sebastian Kurz, ha adelantado que a partir del 14 de abril se relajarán algunas restricciones, por ejemplo para permitir la apertura del pequeño comercio. La medida afecta también a las tiendas de bricolaje y jardinería, aunque con un aforo limitado y siempre y cuando cumplan ciertos requisitos en materia de higiene. Los supermercados y farmacias deberán contar con geles desinfectantes y sus clientes estarán obligados a usar mascarilla -también será obligatoria en el transporte público-.

Los obispos responden al líder de la Liga: «Es tiempo de responsabilidad, lo primero es la salud».

Asegura el Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil que los datos que manejan no muestran que haya personas que se hayan desplazado durante estos días a segundas residencias.

Hasta el momento, dice Sierra, han dado positivo 19.400 profesionales sanitarios. Alrededor del 20%, asegura, ya han sido dados de alta. La gran mayoría, dice, ha tenido seguimiento domiciliario, aunque alrededor del 10% han estado ingresados.

La estrategia de vigilancia hasta ahora, dice la doctora Sierra, se ha centrado en pacientes graves y en personal sanitario. A partir de ahora, dice, la detección precoz de los casos se usará para identificar cualquier caso para aislarlo, que se va a centrar en test rápidos y las PCR. «Vamos a producir muchas más PCR y que haya más capacidad».

María José Rallo, secretaria general de Transportes, reitera la tendencia a la bajada de la movilidad en transportes.

Santiago advierte sobre el uso de internet por parte de jóvenes y adolescentes y pide «un adecuado control parental» para evitar peligros.

José Manuel Santiago, jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, destaca la ausencia de incidentes graves durante el día de ayer.

El presidente de la Comisión Islámica de España, Riay Tatary, falleció este lunes en Madrid tras contagiarse de coronavirus. También fue imán de la Mezquita Central de Madrid, interlocutor del mundo musulmán Listas con el Estado y en diversos foros de diálogo interreligioso. La noticia la confirmó a través de las redes sociales el secretario de la Comisión, Mohamed Ajana, con un escueto mensaje en árabe y en castellano: «La comisión Islámica de España comunica que su presidente ha fallecido hoy».

José García Molina, subdirector de logística de la Policía Nacional, destaca las llamadas al 091 para alertar sobre comportamientos de personas que no respetan el estado de alarma. Destaca también el caso de una mujer que se fugó del Hospital 12 de octubre estando contagiada de coronavirus, y a la que los agentes pudieron localizar.

Miguel Ángel Villarroya, Jemad, explica las acciones de la Operación Balmis. Se desinfectarán 195 residencias de mayores durante el día de hoy, dice. El Jemad asegura que también se van a desinfectar marquesinas de autobuses cercanas a hospitales en la Comunidad de Madrid.

La cifra de curados supone ya casi un 30% de los casos notificados, explica Sierra.

Dice Sierra que la tasa de crecimiento de la pandemia se está reduciendo en prácticamente todas las comunidades autónomas.

María José Sierra, del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias sanitarias, repasa los datos notificados. «En base a estas cifras el incremento en el número de casos es de un 3%. Es importante que pasen unos días, pero estas cifras confirman esta tendencia descendente que vamos observando».

El hospital de campaña instalado en el recinto ferial de Expocoruña está preparado, con un total de 240 camas, para ofrecer una «hospitalización muy digna» que podría comenzar en 24 horas, ha asegurado este lunes el gerente del Área Sanitaria de La Coruña y Cee, Luis Verde Remeseiro. Remeseiro ha presentado ante los medios el CHUACIFECO, acompañado por el director de Recursos Económicos, Emilio Camino Fernández; el subdirector de procesos asistenciales, Pedro Marcos Rodríguez, y el arquitecto encargado del proyecto, José Manuel López Mihura.

En cuanto a los pacientes ingresados en UCI, la cifra se sitúa en 6.931, y las personas que se han curado ascienden ya a 40.437.

España registra 135.032 casos y 13.055 fallecimientos, 637 más que ayer, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad. La cifra de muertes es la más baja en los últimos días.

El presidente de Irán, Hasán Rohani, anunció que las provincias del país retomarán la actividad económica de «bajo y medio riesgo» el sábado, 11 de abril, y que una después este movimiento se extenderá a Teherán. Ese día 18 expira también la prohibición del transporte inteprovincial, la suspensión de las clases escolares y el cierre de santuarios y lugares de culto, con lo que podría suponer la vuelta a la normalidad. Las actividades se habían detenido dentro del plan de choque para frenar al coronavirus, pero las autoridades iraníes estiman que es el momento de retomarlas. El número récord de personas infectadas con el virus en el país persa por día es 3.186, y el de fallecidos es 158, según unos datos oficiales que los expertos ponen en duda debido a la falta de medidas severas por parte del Gobierno. Informa Mikel Ayestaran.

El Sindicato de Enfermería (Satse) ha posibilitado los recursos para adquirir 100.000 mascarillas para colaborar con el Ministerio de Sanidad en la mejora de los equipos de los profesionales sanitarios que atienden y cuidan diariamente a las personas contagiadas o sospechosas de tener el Covid-19. En una carta dirigida el pasado 25 de marzo al ministro de Sanidad, Salvador Illa, el presidente de Satse, Manuel Cascos, le trasladó la disponibilidad de la organización sindical a colaborar en la mejora de la protección que todos los profesionales sanitarios necesitan en su labor diaria de atender y cuidar a las y compañeros afectados por el coronavirus.

La empresa de servicios funerarios Interfunerarias organizará ceremonias gratuitas íntimas para las familias que no puedan despedir a sus seres queridos fallecidos durante el estado de alarma para contener la pandemia de coronavirus. Así lo anunció este lunes la compañía a través de un comunicado en el que señaló que, por este motivo, ha decidido ofrecer una ceremonia íntima de despedida a cada familia asistida durante el confinamiento y cederá sus instalaciones con este fin además de encargarse de la organización de todas las ceremonias, sean civiles o religiosas.

YouTube ha asegurado que reducirá las recomendaciones que conduzcan a los vídeos con teorías de la conspiración que relacionan la pandemia de coronavirus con la red de datos móviles 5G, después de que este fin de semana se hayan producido varios ataques a estaciones 5G en Reino Unido. En una serie de vídeos, compartidos por algunos famosos como el actor Woody Harrelson, se hace referencia a una supuesta conspiración según la cual los test de coronavirus estarían extendiendo la enfermedad para ocultar muertes derivadas del despliegue de la red 5G.

Agentes de la Policía Nacional adscritos a Galicia han detenido a un empresario de Santiago de Compostela por su supuesta implicación en el robo de cerca de dos millones de mascarillas, entre otro material sanitario, en una nave situada en el polígono del Tambre. La empresa, que se dedica a la venta de material sanitario, está actualmente en situación concursal y el valor de lo sustraído se calcula en unos 5 millones de euros, informó la Xunta, de quien depende esta unidad policial, en un comunicado.

El expresidente de Repsol Alfonso Cortina ha fallecido hoy a los 76 años por coronavirus. El empresario, natural de Toledo, llevaba varias semanas ingresado en un hospital de la capital manchega contagiado por el virus. Cortina presidió Repsol entre los años 1996 y 2004. Posteriormente también estuvo al frente de la inmobiliaria Colonial entre los años 2004 y 2006.

Los inspectores advierten como imprescindible el liderazgo del Ministerio de Educación para que las administraciones dicten unas instrucciones claras sobre evaluación a fin de evitar reclamaciones por la falta de objetividad.

En una región tan extensa y tan dispersa geográficamente como es Castilla-La Mancha, los farmacéuticos tienen un papel esencial para la salud de muchos de los ciudadanos. Una labor que se potenciado ahora más, si cabe, debido a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. Una situación que también está afectando de forma directa a los profesionales de este sector, que han tenido incluso que lamentar la muerte de ocho de sus compañeros en España y uno de ellos en nuestra comunidad autónoma.

La iniciativa de la asociación de vecinos de Los Frailes -el barrio más próximo al Hospital Universitario Severo Ochoa de Leganés- de abastecer de bocadillos a los profesionales del complejo hospitalario sigue creciendo: la red solidaria ha sumado esfuerzos y tiene ya capacidad para entregar a diario unos 1.400 bocadillos, su aportación a la lucha contra el coronavirus. La acción solidaria arrancó a finales de marzo cuando la Junta directiva de la asociación decidió destinar el dinero que tenía reservado para las fiestas del barrio -unos 2.000 euros- a la compra de cinco palés de zumos para el personal sanitario.

Las autoridades australianas cerraron este lunes varias de sus playas más emblemáticas para evitar los contagios de Covid-19, después de que este fin de semana se congregaran miles de bañistas en muchas de ellas. La gran pasión de los australianos por las playas y la atracción que ejercen sobre los turistas, especialmente los jóvenes, ha hecho que el Municipio de Northern Beaches haya ordenado a partir de mañana el cierre de cinco de sus playas, entre ellas Manly y Dee Why, conocidas como las zonas costeras del norte de Sídney más atractivas para los turistas y aficionados a los deportes acuáticos.

La Guardia Civil investiga a una mujer por llevarse a su marido a la fuerza del hospital de Villamartín (Cádiz) en el que había ingresado en dicho centro por presentar sintomatología compatible con coronavirus, estando a la espera del resultado del test, que finalmente arrojóresultado positivo. Según ha indicado la Guardia Civil en una nota, los hechos ocurrieron en el hospital Virgen de la Montañas de Villamartín, cuando se produjo el ingreso de un varón de 53 años de edad que presentaba una sintomatología compatible con coronavirus, llegando al centro hospitalario acompañado de su esposa.

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha reclamado a los países que adopten medidas frente al «estremecedor» aumento de la violencia machista por las medidas de confinamiento adoptadas para contener la pandemia de coronavirus, ya que este tipo de restricciones «pueden hacer que las mujeres se vean atrapadas con parejas abusivas». Guterres ha asumido que los confinamientos y las cuarentas son «esenciales» en una emergencia como la del Covid-19, pero al mismo tiempo también ha advertido de que, para muchas mujeres y niñas, el principal riesgo reside precisamente en el lugar «donde deberían estar más seguras: en sus propios hogares».

La Academia Española de la Radio, en colaboración con la UNESCO, ha iniciado una campaña informativa sobre el coronavirus para su difusión a través de las emisoras de radio españolas con el objetivo de poner freno a la llamada «infodemia», es decir la propagación de noticias falsas. Se trata de una serie de cuñas con mensajes dirigidos a contrarrestar la desinformación sobre la Covid-19 y de promover, además, comportamientos saludables, ha informado la Academia en un comunicado.

Las tropas estadounidenses desplegadas en Japón decretaron este lunes la emergencia sanitaria en sus bases de la región nipona de Kanto, donde se ubica Tokio, ante el «aumento constante» de casos de COVID-19 en el área de la capital. La declaración dota de autoridad a los comandantes para «hacer cumplir las medidas de protección de la salud entre los militares, los civiles y los contratistas que viven y trabajan en instalaciones estadounidenses», explicaron en un comunicado.

La Bolsa española, tras cerrar la semana pasada a la baja, ha inaugurado este lunes con fuertes subidas del 3,45% que la han situado por encima de los 6.800 puntos, con los inversores pendientes de las cifras de contagiados en todo el mundo por el coronavirus y su impacto económico. En concreto, en un inicio de semana que será más corta de lo habitual por la Semana Santa, el principal indicador de la Bolsa española, el IBEX 35, se anota 230,30 puntos, ese 3,45% hasta los 6.808,90 puntos. Las pérdidas anuales se reducen al 28,86%.

La pandemia de coronavirus, que se extiende ya por 183 países, ha dejado a nivel global unos 70.000 fallecidos por el momento, mientras que el número de contagios se acerca a los 1,3 millones, después de superar el jueves de la semana pasada el umbral del millón. Estados Unidos y, particularmente, el estado de Nueva York, se han convertido en los nuevos epicentros mundiales de la pandemia. El país norteamericano suma ya más de 337.000 contagios y más de 9.600 fallecidos, de los cuales una tercera parte corresponden al estado de Nueva York.

La India dobló en menos de una semana el número de contagios por coronavirus, pasando de 2.000 a 4.067 casos, entre los que se registró la muerte de al menos 109 personas, 32 de ellas en las últimas 24 horas.. El último balance del Ministerio de Salud difundido este lunes sobre la evolución del Covid-19 en la India, registró con las últimas 32 muertes su pico más alto de fallecidos y el cuarto día consecutivo contabilizando al menos 500 positivos diarios desde que se reportaron los primeros casos en el país.

Un camión trailer con 130.800 test de diagnóstico rápido de coronavirus y otro material sanitario ha llegado a las ocho de esta mañana a Sevilla, según han informado fuentes de la Delegación de Gobierno en Andalucía. Este envío corresponde al asignado a Andalucía por el Ministerio de Sanidad con destino a las comunidades autónomas, que asciende a un total de 1.029.600 unidades de estos test.

El Gobierno ha aprobado este lunes levantar el confinamiento de la Cuenca de Ódena (Barcelona) atendiendo así la petición de la Generalitat de Cataluña, según explica la orden ministerial del Ministerio de Sanidad publicada este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Los municipios de Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui y Òdena (Barcelona) se encontraban confinados y tenían restringida la salida de personas desde el 12 de marzo, al inicio de la crisis del coronavirus. El Ejecutivo ha aprobado levantar estas medidas, que entrarán en vigor este lunes, «a la vista de la evolución de las cifras epidemiológicas en dichos municipios», presentadas por la Conselleria de Salut de la Generalitat, que pidió una reconsideración de las mismas.

Madrid y Cataluña son las comunidades autónomas más afectadas por el coronavirus en España. La pandemia se ha extendido a gran velocidad por todo el país. En menos de un mes ha pasado de una docena de superar los 130.000 casos de contagio confirmados y dejar 12.418 muertos. Consulta aquí cómo evoluciona el virus por comunidades.

La ciudad de Guayaquil, en el suroeste de Ecuador, cuenta este domingo con más de 4.000 ataúdes de cartón para que puedan ser sepultados los cadáveres acumulados a raíz de la emergencia sanitaria por Covid-19, mientras siguen las tareas de recogida de fallecidos. Unos 3.000 de ellos han sido adquiridos por la fuerza de tarea conjunta del Ejército ecuatoriano, encargado en los últimos días de levantar los cuerpos de casas, calles y hospitales, de fallecidos por coronavirus u otras circunstancias, en la urbe costera.

El Salvador reportó este domingo 7 nuevos contagios de COVID-19, con lo que el número total de casos se elevó a 69, mientras que los fallecidos se mantienen en 3 y los curados en 2. El presidente del país, Nayib Bukele, señaló en sus redes sociales que se trata de un hombre y seis mujeres provenientes de México, Estados Unidos, Guatemala, Honduras y España. El mandatario salvadoreño añadió que estos nuevos casos se encuentran «estables» y que están en cuarentena desde que llegaron al país.

Un tigre del zoológico del Bronx, en Nueva York, dio positivo de coronavirus, en lo que podría ser la primera infección de Covid-19 conocida de un animal en Estados Unidos, según informó esta institución que gestiona la Wildlife Conservation Society, que atribuyó el contagio a un cuidador del recinto que en ese momento aún no presentaba síntomas. Nadia, una tigresa malaya de 4 años del zoológico es el único animal que por el momento ha dado positivo, si bien su hermana Azul, dos tigres siberianos más y tres leones africanos han desarrollado una persistente tos seca, si bien, y a la espera de más análisis, se espera que todos se recuperen. La prueba positiva de Covid-19 para el tigre fue confirmada por el Laboratorio Nacional de Servicios Veterinarios de Estados Undios, con sede en Ames (Iowa).

El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, planea declarar en las próximas horas el estado de emergencia debido al significativo aumento de casos y de muertes a causa del Covid-19, en especial en ciudades importantes y densamente pobladas como Tokio y Osaka. Japón ha registrado hasta el momento 4.563 casos, incluidos unos 700 del crucero Diamond Princess, y 104 muertes.

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea del Sur (KCDC, por sus siglas en inglés) ha informado este lunes de que se han registrado 47 nuevos casos de Covid-19, la cifra más desde hace un par de semanas, por lo que el número total de afectados ha ascendido a 10.284. Las autoridades surcoreanas han informado de que se han constatado tres muertes por coronavirus, por lo que el total de fallecidos es de 186, según ha recogida la agencia surcoreana de noticias Yonhap. El KCDC ha indicado que un total de 11 casos se registraron en Seúl. La capital surcoreana tiene hasta el momento 563 casos de Covid-19.

La Comisión Nacional de Sanidad de China afirmó hoy que el número de contagiados «activos» por el coronavirus SARS-CoV-2 en el país asiático es de 1.299, la primera vez desde enero por debajo del listón de los 1.300, a pesar de que continuó registrando nuevos casos, la mayoría de ellos provenientes del extranjero. Las autoridades sanitarias informaron hoy de que, hasta la pasada medianoche local (16.00 hora GMT del domingo), se habían registrado 39 nuevos casos, 38 de ellos procedentes del exterior, los llamados casos «importados». El caso restante es un contagio local diagnosticado en la provincia suroriental de Cantón.

6.30

El Gobierno de Noruega ha anunciado de manera oficial este domingo que, tras tener «bajo control» la pandemia del Covid-19 dentro de sus fronteras, «es el momento adecuado» de enviar ayuda y personal médico a Italia, ya que se encuentra "en la cima de la crisis" sanitaria. «Tenemos bajo control la situación en Noruega, mientras que Italia está en la cima de la crisis. Este es un momento adecuado para que podamos ayudar a un país que enfrenta enormes desafíos», ha anunciado el ministro de Salud, Bent Hoie.

6.30

La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, ha calificado este domingo de «idiotas» a todos aquellos ciudadanos que han desoído las indicaciones del Gobierno y han roto la cuarentena decretada para intentar frenar el avance del Covid-19 en el país, en donde se han registrado hasta la fecha 1.039 casos de contagio y una muerte. «Si bien el cumplimiento ha sido en general estricto, todavía hay algunos a quienes describiría caritativamente como idiotas», ha expresado Ardern ante los medios.

6.30

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prometió este domingo la creación de dos millones de empleos para combatir la crisis del coronavirus en el país y se mostró optimista pese a plantear un escaso plan de reactivación económica. «La fórmula que estamos aplicando para remontar la crisis transitoria es la suma de tres elementos básicos: mayor inversión pública para el desarrollo económico y social, empleo pleno y honestidad y austeridad republicana», dijo López Obrador en un mensaje desde el Palacio Nacional.

6.30

El Ministerio de Salud de Argentina reportó este domingo tres nuevas muertes por coronavirus en el país, con lo que el número de fallecidos asciende a 46, mientras que los contagiados son 1.554 tras los 103 casos confirmados hoy. Los tres fallecimientos corresponden a un hombre de 89 años residente en la ciudad de Buenos Aires, otro de 72 años en la provincia de mismo nombre y un tercero de 66 años en la provincia de Córdoba (centro).

6.30

La hija de un pasajero del crucero Coral Princess, que atracó este sábado en el Puerto de Miami con enfermos de Covid-19, anunció este domingo que su padre había fallecido en un hospital de Miami al que fue trasladado tras ser evacuado del buque en el que ya habían muerto otras dos personas. Julie Maa informó hoy de la muerte de su padre e hizo una llamada desesperada a través de Twitter al alcalde de Miami, Francis Suárez, para que evacuaran a su madre pronto, también enferma, lo que logró después de seis horas de pedir auxilio por las redes sociales.

6.30

El primer ministro británico Boris Johnson fue ingresado ayer por la tarde en un hospital como «medida de precaución» y para «realizarle pruebas» tras continuar sufriendo síntomas del coronavirus diez días después de haber dado positivo en el test. En un vídeo publicado en su cuenta de Twitter el pasado viernes, día en que pretendía acabar con el aislamiento tras los siete días recomendados, anunció que aún se encontraba enfermo y «con fiebre» y que por lo tanto la reclusión en casa se prolongaría.

6.30

El número de fallecimientos por coronavirus en la Comunidad de Madrid se eleva a 4.941 desde el comienzo de la pandemia, tras sumar 217 muertos en las últimas veinticuatro horas, en las que también se han registrado 1.335 nuevos contagiados hasta alcanzar un total de 37.584. Estos datos muestran una ralentización de los incrementos de fallecimientos y de nuevos casos confirmados, que crecen, pero a un ritmo menor que en jornadas anteriores en la región de Madrid.

6.30

España ralentizó este domingo el avance de la pandemia de coronavirus con 674 fallecidos más en las últimas 24 horas y un incremento de 6.023 nuevos contagiados, cifras que muestran ya una caída en el crecimiento de ambos indicadores en comparación con jornadas anteriores. La pandemia ha provocado hasta ahora 12.418 fallecimientos, un 5,7 % más que el sábado, y 130.759 casos, con un incremento del 4,8 %, el porcentaje más bajo de las últimas semanas