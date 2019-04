Ciudadanos tiene uno de cada cuatro votos en el aire Las dudas de sus electores a la hora de ir a votar se centran en la «falta de claridad» del mensaje que manda el partido de Rivera con sus últimas medidas

Uno de cada cuatro votos de Ciudadanos (Cs) está en el aire. Entre los votantes del partido que dirige Albert Rivera, un 73 por ciento tiene claro que acudirá a las urnas mientras que, por su parte, hay otro 27 por ciento que no lo puede asegurar a estas alturas del proceso electoral. Sobre ellos vuela el fantasma de la abstención o incluso el del cambio de papeleta.

Que Cs sea capaz de movilizar a esa parte de su electorado que todavía no lo tiene claro será fundamental para que el partido de Rivera aguante el tipo en campaña aunque, como subrayan los expertos consultados por ABC, los fichajes que han trascendido en las últimas semanas no ayudan a aclarar la propuesta del partido. «La gente quiere mensajes claros y ahora mismo Cs no los tiene», advierte José Manuel Vera, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Rey Juan Carlos, quien señala como un problema la «volatilidad» del partido a la hora de incorporar caras de otros partidos: «Igual fichan a Soraya Rodríguez que a Bauzá, lo que provoca que aquel que quiera votarles no sepa si son más cercanos al PSOE de ella o al PP de él».

Narciso Michavila, presidente de GAD3, también avisa de que, en caso de que haya una baja participación, Cs «será el partido más perjudicado». No obstante, como expone Carlos Barrera, profesor de Comunicación Electoral en la Universidad de Navarra, esto es una carrera de fondo que culmina el 28-A: «Ojo, sería un error dar por muerto al partido de Rivera a estas alturas».

En otros partidos, la situación es algo más positiva. PSOE y Podemos, por ejemplo, tienen más voto anclado: en ambos casos el 78 por ciento de sus electores irá a votar. Entre los votantes del PP, el 79 cumplirá, mientras que en Vox el caso es más extremo todavía: a día de hoy el 83 por ciento de sus fieles tiene totalmente claro que votará.

A por los indecisos

Con toda la campaña por delante todavía puede haber cambios en los vaticinios demoscópicos, que no serán demasiado grandes, pero sí decisivos. La clave estará en la capacidad de los partidos para desmovilizar a los electores más volátiles -voto blando- de sus rivales. Y aquí es donde Cs puede sufrir si sus competidores desmovilizan a sus electores en duda que, además, son objetivo tanto de PP y Vox -por la derecha- como de PSOE -por la izquierda-.

«El indeciso en la derecha no se va a ir a la abstención, se va a ir a una de las tres opciones que tiene. Y ahí está por ver cuál es el discurso que se impone», pronostica Barrera. Un paso más allá va Vera, quien pronostica que el indeciso de Cs, si va a votar, «votará al PP, si es más afín a la derecha, o al PSOE si es de centro izquierda». «Sus votos irán a los grandes partidos porque son los que más claridad ofrecen en su mensaje», insiste el catedrático. La campaña, que está al caer, dictará sentencia.