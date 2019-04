Rivera, sobre Sánchez: «Nunca vi a nadie tan nervioso como cuando le pregunté por la tesis» El presidente de Ciudadanos desde el Foro ABC exige al presidente del Gobierno que dimita por sus «mentiras» sobre su trabajo doctoral

Durante su intervención en el Foro ABC recordó ayer el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, el desasosiego y la histeria de Pedro Sánchez aquel día de septiembre que, durante una sesión de control en el Congreso de los Diputados, se saltó el tema de su interpelación para preguntarle al presidente del Gobierno cuándo iba a hacer pública su tesis doctoral.

Quizá Sánchez en un momento de lucidez barruntó lo que estaba a punto de caérsele encima o quizá se tomó mal las palabras de Rivera un día después de que su ministra de Sanidad, Carmen Montón, dimitiera por utilizar textos completos de otros autores en su Trabajo de Fin de Máster. Sea cual sea la razón en aquella intervención el jefe del Ejecutivo perdió por completo el tono parlamentario y los papeles para replicar a la bancada de Ciudadanos.

«Nunca he visto un presidente tan nervioso como el día que le pregunté si podía hacer pública su tesis», recordó ayer Rivera. «Tenía la mandíbula desencajada (...) recuerdo que me señaló», continuó. Fue en aquella intervención en la que el presidente del Gobierno empezó a embarrarse en una serie de engaños y trampantojos sobre su trabajo doctoral que a día de hoy aún no ha podido esclarecer.

«Está publicada conforme a la legislación y colgada en Teseo», respondió Sánchez, lacónico, que acusó luego al liberal de meterse en un «lodazal» con su pregunta. Era mentira. Ni estaba en el portal académico ni era accesible. Al día siguiente las paginas de este diario destaparon el escándalo de las irregularidades en el trabajo de Sánchez: hasta tres tipos de plagios diferentes, textos calcados de otros autores, documentos oficiales de ministerios y hasta notas de prensa sin citar ni aclarar procedencia.

Razones para dimitir

«Mintió en sede parlamentaria», dijo ayer Rivera, que recordó que una vez desvelados los plagios el presidente del Gobierno manipuló, como desveló ABC, el resultado de las empresas antiplagio Plagscan y Turnitin para defender la legitimidad de la tesis. El líder de Ciudadanos le reprochó al presidente del Gobierno que todavía no haya dimitido: «En cualquier otro país sería razón para abandonar el cargo». Y le reprochó que instrumentalice las instituciones para protegerse: «Ha utilizado el sello de Moncloa para mentir, certificaron el sello del Gobierno en una mentira para tapar la tesis “fake”»

Se refería Rivera a que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), órgano encargado de promover la transparencia en la actividad pública, confirmó en marzo que en La Moncloa nunca existió un informe antiplagio a pesar de que el 14 de septiembre, sin embargo se emitió un comunicado por los canales del Gobierno defendiendo lo contrario para proteger a Sánchez. «Le pido al señor Sánchez que dé la cara, no se puede usar el sello del Gobierno de una nación», zanjó el líder de Cs.