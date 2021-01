Cinco alcaldes se vacunan en la primera fase sin ser de los grupos de riesgo: «No las vamos a tirar» Cuatro de ellos pertenecen al PSOE mientras que el quinto forma parte de JpC

Los políticos tienen en la gestión de la crisis sanitaria un buen escenario para dar ejemplo. Sin embargo, en el marco de la campaña de vacunación general contra el coronavirus, algunos representantes públicos han hecho, precisamente, lo contrario. Las vacunas que llegan a España, como por el momento no hay dosis disponibles para toda la población, se destinan primero a los colectivos más vulnerables. Los más ancianos, además de los sanitarios y el personal sociosanitario de los centros asistenciales, han sido los elegidos para recibir las primeras dosis.

