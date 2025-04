Celaá ve «tiempo físico» para una investidura «lo antes posible» si la Abogacía presenta el lunes el escrito El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, rompe con una tradición de 15 años y no comparece para hacer balance de fin año

La Abogacía del Estado todavía no ha presentado su escrito sobre la inmunidad del líder de ERC, Oriol Junqueras , para que pueda recoger su acta de eurodiputado. Es éste el «gesto» que demandan los independentistas para dar su abstención técnica al PSOE y sin él la posibilidad de que la investidura se celebre los días 27, 28 y 30 de diciembre se ha esfumado. No obstante, el Gobierno en funciones ha apretado el pedal de presión . Aún existe una opción; la del día 2 de enero. El tiempo apremia en el PSOE. Saben que cuanto antes se presente dicho informe, antes habrá Ejecutivo.

La ministra portavoz en funciones, Isabel Celaá , ha recordado este viernes que existe «tiempo físico» para celebrar un pleno de investidura «lo antes posible». Se refería Celaá a que si la Abogacía envía el escrito entre hoy y el próximo lunes se abre la posibilidad de que Pedro Sánchez sea investido presidente en los primeros días de 2020 y, concretamente, el 5 de enero .

«Con el informe de la Abogacía daría tiempo físico para poder atender una investidura lo antes posible, pero yo prefiero no decirles fecha», ha expresado, preguntada por el calendario que manejan en La Moncloa, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros habitual de cada viernes.

Los abogados del Estado tienen de plazo hasta el 2 para presentar el informe ante el Tribunal Supremo. Celaá no ha descartado por tanto que se demore hasta el último momento. A su juicio, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) «cambió la escena» y «ese cambio doctrinal requiere un estudio profundo». Eso sí, no aclaró si están esperando a que se pronuncie la Abogacía para continuar las negociaciones con ERC. «Las negociaciones están en curso», se ha limitado a señalar.

Silencio de Sánchez: sin balance anual

Por su parte, Pedro Sánchez ha preferido no hablar. Otra vez. La ministra portavoz ha hecho un breve balance del año después de que el presidente en funciones haya optado por romper con una tradición que se prolongaba desde hacía 15 años y que solo se había saltado en 2011 el expresidente Mariano Rajoy.

«Yo creo que no se rompe», ha defendido Celaá, preguntada por el silencio del presidente. «Estamos en medio de una negociación con ERC, el Gobierno está en funciones y ha parecido que este momento no era procedente habida cuenta de las circunstancias objetivas de fondo que concurren», ha continuado. Tampoco ha explicado por qué no se informa del estado de las negociaciones a pesar de que el partido independentista sí lo haga.

Ella misma ha enumerado algunas medidas del Gobierno del PSOE durante 2019 para, según ha apuntado, «certificar que este Gobierno ha gobernado» . Ha mencionado una «mayor oferta de empleo desde 2018», «reversión de los recortes en educación y presentación de una nueva ley educativa para derograr la LOMCE», la aprobación de un plan sustituir las concertinas en las vallas de Ceuta y Melilla, un plan estratégico de formación profesional, la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos y «ha organizado con éxito» la Cumbre del Clima en Madrid, entre otras.

Además, Celaá ha pedido «responsabilidad» a todas las fuerzas parlamentarias para que las instituciones se pongan en funcionamiento «cuanto antes» y se pueda configurar el Gobierno. « El bloqueo porque sí, la obstrucción por la obstrucción son de fuerzas antisistema . Más de ellas que de partidos con vocación institucional», ha atizado después. Preguntada por si se refería a Partido Popular y Ciudadanos , Celaá no ha ha querido especificar a qué grupos iban dirigidas sus palabras: «No me refiero a nadie, digo que sencillamente a estas alturas seguir instalados en el bloqueo no ayuda».

No obstante, sí que ha lanzado un dardo al PP después de que su presidente, Pablo Casado, criticara el hermetismo de Sánchez. «Que el PP cargue con dureza no es ninguna novedad. Habrá que ver que si esa dureza no es para tapar la vergüenza de que sigan bloqueando », ha espetado Celaá.