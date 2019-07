Casado y Abascal se reúnen en el Congreso para intentar desbloquear Madrid y Murcia Albert Rivera rechaza la invitación del líder de Vox para celebrar una reunión a tres bandas

El presidente de Vox, Santiago Abascal, y su homólogo del Partido Popular, Pablo Casado, se han reunido este martes durante dos horas en el Congreso de los Diputados para «desbloquear» la situación en la que se encuentran los pactos en la Comunidad de Madrid y la Región de Murcia.

Abascal acudió ayer a Murcia para apoyar al grupor parlamentario de Vox en la región después del cruce de reproches por el rechazo a la investidura del popular Francisco López Miras. En una rueda de prensa, pidió a Casado y al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, una reunión a tres bandas para avanzar en la negociación.

Rivera declinó la invitación de sentarse con Abascal y derivó la cuestión a los equipos negociadores de cada región. Desde el PP aceptaron la cita que ha tenido lugar en la Cámara Baja alegando que siempre han mantenido un «talante de diálogo con todas las fuerzas políticas implicadas en estos procesos».

Los grupos parlamentarios de PP y Vox han confirmado la reunión aunque no ha trascendido el contenido de la misma. «Siguen avanzando en las negociaciones» de los gobiernos regionales, explican desde las esferas más altas de las formaciones.

Sin embargo, sin que Ciudadanos ceda a un acuerdo a tres no será posible formar Ejecutivos en la Comunidad de Madrid y la Región de Murcia, ya que se necesitan la suma de los tres partidos. Para meter presión a los liberales, Abascal se sacó ayer un nuevo as de la manga: «Si Rivera insiste en no alcanzar un acuerdo con Vox y a la vez exigir nuestros votos, propondremos al PP un gobierno en solitario en Murcia».

La sesión de investidura en la Asamblea de Madrid arranca mañana, aún sin candidato oficial, pero desde Vox ya han confirmado que no apoyarán a la candidata popular Isabel Díaz Ayuso en un cogobierno con Ciudadanos si no les permiten formar parte.