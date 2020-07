Pablo Casado, sobre Pablo Iglesias: «Tiene un caso de corrupción muy grave a sus espaldas» El presidente del PP critica que el líder de Podemos «arremeta» contra periodistas y ahora «se invente» cuestiones sobre Feijóo y su partido, que está «unido»

S.E. Madrid Actualizado: 06/07/2020 11:52h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha afirmado este lunes que el vicepresidente segundo del Gobierno y secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, «tiene un caso de corrupción muy grave a sus espaldas» y, por lo tanto, «no está para dar muchas lecciones». El líder del PP también ha criticado a Iglesias por poner la diana sobre los periodistas que informan sobre el caso Dina y por poner en duda la unión de su partido con Alberto Núñez Feijóo, candidato a revalidar la presidencia de la Xunta de Galicia.

Con respecto al caso Dina, Casado ha afirmado en una entrevista en Antena 3 que Iglesias «tiene un caso de corrupción muy grave a sus espaldas» y, para taparlo, está «arremetiendo contra periodistas» e «inventándose cuestiones sobre partidos que estamos unidos» —en referencia a Feijóo—, lo que ha definido como «el colmo».

Preguntado por los ataques a los periodistas, Casado ha citado a Thomas Jefferson —«Prefiero un país sin Gobierno y con periódicos que lo contrario»— y ha añadido: «En España hay un mal Gobierno, a veces parece que no lo hay, de hecho son dos Gobiernos». Según el presidente del PP, dentro del Ejecutivo «están peleados entre los de Podemos y los del PSOE» e «incluso» dentro de cada una de ambas formaciones.

«Mal Gobierno»

Como contraposición a ese «mal Gobierno», «lo fundamental es que haya una prensa libre en la que el poder no tenga que dar instrucciones y sobre todo no tenga que señalar». «Se tiene que garantizar la libertad de prensa para decir lo que legítimamente pensamos que se puede mejorar», ha subrayado.

Casado ha defendido su apuesta «por las democracias en las que hay una oposición responsable que tiende la mano, que intenta ayudar al Gobierno pero dice lo que se hace mal», un papel en el que también ha situado a la prensa. Sin embargo, le «parece» que «Pablo Iglesias tiene un modelo que es más parecido a otros países bolivarianos o incluso a lo que se intentó también en Grecia, que salió muy mal».

En ese sentido, el presidente del PP ha asegurado que todos los partidos han «intentado remar hacia la salida de la crisis, pero en esa salida hay discrepancias»: «Yo no digo que [Sánchez] me lo agradezca, pero por lo menos que no haga «fake news» y no diga que crispamos, que no ayudamos, porque estamos siendo la oposición que él nunca fue, la que colabora, pero dice lo que podemos mejorar».

Entre esas discrepancias están los impuestos, para cuya subida Casado ya ha advertido de que el Gobierno no podrá contar con el PP porque «sería echar fuego a una hoguera».