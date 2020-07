Feijóo: «No nos presentamos como un partido, sino como un Gobierno que quiere revalidar su mayoría» Máxima prudencia entre los populares ante las elecciones: «Es una incógnita si lograremos la mayoría absoluta»

Recta final de la campaña electoral en Galicia. Alberto Núñez Feijóo ha empezado la jornada en Nueva Economía Fórum, donde ha expresado su «máxima prudencia» ante el resultado del 12 de julio, a pesar de que la encuesta de GAD3 que publicó ABC el domingo refleja una mayoría absoluta contundente. Feijóo ha subrayado que si revalida esa mayoría, Galicia tendrá estabilidad para afrontar la crisis: «No nos presentamos como un partido, sino como un Gobierno que quiere revalidar su apoyo».

«Me presento a las elecciones como presidente de la Xunta, al que los gallegos han dado su confianza durante 11 años consecutivos», ha señalado. «Mi candidatura no es solo de un partido, sino es un punto de encuentro de centenares de miles de gallegos, que valoran la experiencia de ese partido». «Defiendo un discurso donde se vea cobijada la mayoría de la comunidad autónoma», ha advertido. «Para mí, la prioridad es Galicia, y después mi partido.»

El candidato a la reelección ha garantizado la seguridad en los más de 2.000 colegios electorales, que se han inspeccionado uno a uno, pero es consciente de que hay preocupación por los brotes que se están produciendo, y no se sabe cómo será la participación. Esa será la clave de la jornada electoral. Una participación en torno al 60 por ciento dará, probablemente, la mayoría absoluta a la candidatura del PP, pero el fantasma de lo que ha ocurrido en las municipales de Francia recientemente está muy presente.

Sobre la labor del PP en la oposición nacional, ha señalado: «En España hay dos oposiciones: una oposición a la oposición, que capitanea el Gobierno, y una oposición al Gobierno, que ee imprescindible desde el punto de vista constitucional», ha señalado. «Nunca he visto un ataque brutal desde el Gobierno, con insultos y menosprecios, y rompiendo puentes, a la oposición».

Feijóo ha defendido el papel de Casado frente al Gobierno de Sánchez: «En una pandemia el presidente y el jefe de la oposición deberían hablar de forma continuada, y eso no se ha producido. A Casado no le informaba el Gobierno, y sin embargo le exigía cheques en blanco, y si no se lo daba, no era un buen patriota. No puedo aceptar que la oposición del PP sea excesiva con este Gobierno, porque lamentablemente este Gobierno de momento su estrategia es no dar tregua a la oposición, y en concreto al partido mayoritario».

Feijóo ha quitado importancia al hecho de que Cayetana Álvarez de Toledo no venga a Galicia a hacer campaña y ha recordado que tampoco lo hará el portavoz en el Senado, Javier Maroto. Feijóo ha destacado que a Álvarez de Toledo se le podrá decir cualquier cosa, pero tiene «conocimiento, valentía y criterio».

Ante la próxima legislatura, Feijóo ha explicado que el programa electoral se ha tenido que adaptar a las nuevas circunstancias después del Covid, ya que a la pandemia sanitaria se une una fuerte pandemia económica. El presidente de la Xunta ha dibujado un escenario muy complicado y dificilísimo en términos económicos y de empleo. En esa situación, ha prometido que se congelarán los impuestos, con rebajas selectivas. «Galicia va a seguir siendo uno de los territorios con menor presión fiscal», ha prometido.

El presidente dela Xunta se ha mostrado partidario de alcanzar un pacto sanitario, «a pesar de que con este Gobierno es my difiícl dialogar, porque el no es no de Sánchez está instalado en el Ejecutivo». «Nosotros estamos abiertos a hablar de sanidad, porque es uno de nuestros signos de calidad en España». «Nos hemos dado cuenta ahora de que sin sanidad no hay nada».

Feijóo ha pedido que los partidos dejen de hacer demagogia con sanidad y que dejen de sembrar discordia sobre ese sector. Ha criticado, además, que se quiera demonizar la sanidad privada, porque permite tener un aseguramiento «adicional» y así consume y utiliza menos la sanidad pública, y ambas pueden coexistir para una mejor sanidad. «La izquierda ha hecho una enorme demagogia en la sanidad».

«El Gobierno desprecia la economía gallega»

Además, ha subrayado que una mayoría absoluta en Galicia servirá para dar estabilidad en una etapa muy complicada, y para poder hablar y negociar con el Gobierno, al que ha acusado de «despreciar el sector económico gallego».

Feijóo ha criticado la actitud del Gobierno de Sánchez ante el posible cierre de Alcoa, y frente a la industria gallega en general. Por eso, ha defendido que «si en Galicia hay un Gobierno sólido que tenga el respaldo mayoritario de los gallegos», tendrán mucha más legitimidad para hablar y presionar al Ejecutivo nacional para que defienda los intereses de esta comunidad.

«El Xacobeo va a ser un revulsivo muy importante para la economía gallega en 2021», aunque no alcance las cifras de ediciones anteriores, ha asegurado Feijóo.