Los ataques a la valla de Ceuta se cuadruplicaron antes de la última avalancha

La llegada de unos 8.000 'sin papeles' en apenas unas horas a la Ciudad Autónoma de Ceuta no puede entenderse como algo inesperado. Al margen de los sucesivos avisos que lanzó el Gobierno de Marruecos a la diplomacia española, bien mediante comunicados oficiales ... e incluso recurriendo a la prensa, en los cuatro primeros meses del año los ataques a la valla de Ceuta ya se habían cuadruplicado, al menos al compararlos con los niveles registrados en años previos a la pandemia.

Desde el 1 de enero y hasta el 21 de abril, según los datos del Ministerio del Interior a los que ha tenido acceso ABC a través de los mecanismos de Transparencia, se registraron 232 ataques al perímetro fronterizo ceutí. Diez fueron consignados en enero, 23 en febrero, 65 en marzo y 134 hasta finales de abril. Estas cifras, que cuantifican el número de personas que intentaron superar la valla sin éxito, muestran una tendencia clara al alza. El total ya era cuatro veces superior al registrado en 2019 en el mismo periodo, cuando únicamente hubo 60 ataques de este tipo.

Los 232 ataques fechados hasta el 21 de abril no incluyen la avalancha de la semana pasada , pero suponen el 77 por ciento de todos los que se produjeron a lo largo de todo el año 2020, que fueron 301. Cabe reseñar, sin embargo, que del total de los casos registrados en 2020, 226 se circunscriben a enero de ese año. Al margen de este mes, no hubo grandes ataques el año pasado: en los once meses restantes quedaron reflejados apenas 38 intentos.

Asaltos a la valla de Ceuta Datos oficiales del Ministerio de Interior hasta el 21 de abril de 2021 Enrique Delgado, Julián de Velasco ABC Ceuta Zona ampliada Valla 8,2 km ESPAÑA Zona neutral Ceuta El Tarajal Zona del último asalto masivo MARRUECOS Intentos (no acceden) Entradas 2018 23 3 S 31 O 20 N 233 D 13 E 155 4 21 F 6 7 M 20 1 A 53 4 M 2019 2 J 2 J 94 A 1 S 2 O 0 N 12 D 262 E 8 F 0 M 3 1 A M 1 2020 0 J Marruecos cierra su frontera. Hoy todavía permanece cerrada. 3 J 0 A 7 2 S 0 O 1 5 N 4 12 D 1 10 E 23 6 F 2021 65 16 M Hasta el 21 de abril 134 9 A M Sin datos oficiales del último asalto en mayo aunque se barajan cifras superiores a las 8.000 personas Total intentos / entradas por años Intentos Entradas 307 2018 3 226 2019 171 301 2020 8 232 2021 32 Hasta el 21 de abril Asaltos a la valla de Ceuta Datos oficiales del Ministerio de Interior hasta el 21 de abril de 2021 Enrique Delgado, Julián de Velasco ABC Ceuta Zona ampliada Valla 8,2 km ESPAÑA Ceuta Zona neutral MARRUECOS Intentos (no acceden) 23 S 2018 31 O 20 N D 233 13 E 21 F 6 M 20 A 53 M 2 J 2019 2 J 94 A 1 S 2 O 0 N 12 D 262 E F 8 0 M 3 A M 1 J 2020 0 Marruecos cierra su frontera. Hoy todavía permanece cerrada. 3 J A S 7 0 O 5 N 12 D 10 E 23 F 2021 65 M 134 A M Sin datos oficiales del último asalto en mayo Entradas 3 S 2018 0 O 0 N D 0 0 E 4 F 7 M 1 A 4 M 0 J 2019 0 J 155 A S 0 O 0 0 N 0 D 0 E 0 F 0 M 1 A Marruecos cierra su frontera. Hoy todavía permanece cerrada. M 0 0 J 2020 0 J 0 A 2 S O 1 0 N 4 D 1 E 6 F 2021 16 M 9 A M Sin datos oficiales del último asalto en mayo aunque se barajan cifras superiores a las 8.000 personas Total intentos / entradas por años Intentos Entradas 307 2018 3 226 2019 171 301 2020 8 232 2021 32 Hasta el 21 de abril

El aumento de la conflictividad en la valla de Ceuta se traduce, igualmente, en las entradas de 'sin papeles', es decir, los inmigrantes en situación irregular que lograron acceder a territorio nacional por esta vía. En los cuatro primeros meses de 2021 se sucedieron 32 entradas de este tipo frente a las 8 de todo el año pasado o las 12 que tiene reseñadas el Ministerio del Interior entre enero y abril del ejercicio 2019. La avalancha de hace dos semanas, cuando miles de marroquíes encontraron la complicidad de su Gobierno para acceder hasta Ceuta, distorsionará por completo la serie histórica , que registrará unos picos que no encuentran comparación en los últimos años.

Cambio de perfil

Los agentes de la Guardia Civil que están desplegados en el perímetro fronterizo ceutí también percibieron esta tendencia. Las fuentes consultadas por ABC entre los integrantes del Instituto Armado en la Ciudad Autónoma reconocen que el año pasado, que estuvo marcado por el cierre de fronteras -aún vigente en Marruecos- y los confinamientos domiciliarios, apenas se produjeron intentos de sortear valla: «Fue un año muy tranquilo» .

Sin embargo, desde principios de este año ya se percibió el cambio de tendencia. «Sí que veníamos notando un repunte. Era casi a diario. Siempre teníamos intentos pero de grupos pequeños compuestos por entre dos y cinco individuos», indican estas fuentes. No obstante, advierten que las cifras podrían ser incluso algo mayores, ya que a diario los agentes, cuando encuentran la colaboración de las fuerzas marroquíes, logran sofocar asaltos de individuos o conjuntos pequeños antes de que se lleguen a producir.

Estas fuentes puntualizan que hasta la avalancha de hace diez días, la inmensa mayoría de los inmigrantes que han intentado saltar la valla a lo largo de los primeros meses del año eran subsaharianos. En los últimos días, sin embargo, los intentos corren a cargo de ciudadanos marroquíes que acuden rezagados a probar suerte . De forma paralela y a pesar de estos intentos, la situación en el perímetro fronterizo de la Ciudad Autónoma , donde está presente desde hace muchos meses el refuerzo rotatorio de agentes de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS), se normaliza poco a poco a la espera de lo que pueda ocurrir con el desenlace del caso Brahim Ghali.

Más entradas en Melilla

Melilla, que ha permanecido en un segundo plano durante la crisis de Ceuta, presenta unas estadísticas mucho más abultadas tanto en entradas de inmigrantes en situación irregular como en tentativas de superar la valla, que cubre más distancia que en el caso de la otra ciudad autónoma -12 kilómetros frente a los 8 de Ceuta-.

Asaltos a la valla de Melilla Datos oficiales del Ministerio de Interior hasta el 21 de abril de 2021 Enrique Delgado, Julián de Velasco ABC Valla 12,00 km Melilla Zona ampliada ESPAÑA Melilla Zona neutral MARRUECOS Intentos (no acceden) Entradas 2018 41 15 S 171 481 O 130 14 N 59 8 D 21 48 E 57 13 F 3 45 M 4 28 A 94 59 M 2019 94 3 J 65 183 J 8 47 A 31 452 S 52 7 O 66 12 N 65 22 D 13 47 E 1.078 8 F 6 476 M 55 A 464 M 5 89 2020 13 27 J Marruecos cierra su frontera. Hoy todavía permanece cerrada. 23 14 J 19 358 A 6 37 S 4 209 O 30 1 N 14 74 D 111 135 E 8 39 F 2021 367 126 M Hasta el 21 de abril 9 48 A M Sin datos oficiales en el último asalto en mayo Total intentos / entradas por años Intentos Entradas 711 2018 208 1.231 2019 248 2.912 2020 158 589 2021 232 Hasta el 21 de abril Asaltos a la valla en MELILLA Datos oficiales del Ministerio de Interior hasta el 21 de abril de 2021 Valla 12,00 km ESPAÑA Melilla Zona neutral MARRUECOS Intentos (no acceden) 41 S 2018 481 O N 130 D 59 48 E 57 F 45 M A 28 94 M 94 J 2019 J 183 47 A 452 S 52 O 66 N 65 D 47 E 1.078 F 476 M A 464 M 89 Marruecos cierra su frontera. Hoy todavía permanece cerrada. J 27 2020 23 J 358 A 37 S 209 O 30 N 74 D 135 E F 39 2021 367 M 48 A M Sin datos oficiales del último asalto en mayo Entradas 15 S 2018 171 O 14 N D 8 21 E 13 F 3 M 4 A 59 M 3 J 2019 65 J 8 A 31 S 7 O 12 N 22 D 13 E 8 F 6 M A 55 M 5 Marruecos cierra su frontera. Hoy todavía permanece cerrada. 13 J 2020 J 14 19 A 6 S 4 O 1 N 14 D 111 E 8 F 2021 126 M 9 A M Sin datos oficiales en el último asalto en mayo Total intentos / entradas por años Intentos Entradas 711 2018 208 1.231 2019 248 2.912 2020 158 589 2021 232 Hasta el 21 de abril Fuente: Ministerio del Interior ABC Enrique Delgado, Julián de Velasco

La tendencia en Melilla, sin embargo, se repite: las cifras de asaltos y de accesos irregulares son superiores a las registradas en 2019 antes de la pandemia. A 21 de abril ya se habían registrado más entradas (254) que en todo el año pasado (158) y también que en todo el ejercicio 2019 (248). Sin embargo, llama la atención que el año pasado, en idéntico periodo, se produjeran muchos más asaltos que en este ejercicio: 2.065 hasta finales de abril por los 589 de este año en el mismo periodo.

Las fuentes consultadas confirman que los pequeños intentos de saltar la valla continúan estos días en ambas ciudades autónomas , donde están a la expectativa de lo que pueda pasar en verano. De momento, Marruecos sigue amenazando.