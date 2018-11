Entrevista Arrimadas: «Siento bochorno al ver de lo que es capaz Sánchez por seguir» La jefa de la oposición en Cataluña insta al presidente a definirse sobre los indultos

Los escritos de acusación de la Fiscalía y la Abogacía General del Estado contra los líderes del «procés» hechos públicos el viernes cogieron a Inés Arrimadas en Andalucía, donde se encuentra participando de manera muy activa, prácticamente a tiempo completo, en la campaña autonómica en esa región. Como jefa de la oposición en Cataluña, y portavoz nacional de Cs, Arrimadas cargó tanto el viernes como ayer con extrema dureza contra la actuación de un Gobierno al que acusa de plegarse al independentismo.

«Se confirman las sospechas de que Sánchez está dispuesto a hacer cualquier cosa por seguir un cuartito de hora más en Moncloa, incluso dar privilegios y beneficiar a los que han roto familias y grupos de amigos en Cataluña, han hecho huir empresas y han humillado a todos los españoles», apunta Arrimadas respecto a la decisión de la Abogacía del Estado de no acusar por rebelión a los líderes del «procés», una decisión que se tomó después de lo que califica de «llamada de gracia» del Gobierno.

Además de denunciar la decisión de la Abogacía del Estado, Ciudadanos piensa hacer de la prohibición de los indultos a los que resulten «responsables del golpe separatista cometido en Cataluña» su próxima bandera política. El mismo viernes registraron en el Congreso una proposición no de ley al respecto, una iniciativa que se suma a la que ya presentó el Partido Popular en febrero. «A ver qué vota el señor Sánchez, porque con esta propuesta ya no va a poder seguir escondiéndose ni dejar sin contestar las preguntas de Albert Rivera», apunta. «Sánchez va a tener que votar él y sus diputados si quieren o no que la democracia indulte a los que la atacaron, a los que la pusieron en jaque y humillaron y atacaron a los catalanes no independentistas», señala la líder naranja. «No va a poder sieguir mirando hacia otro lado», añade.

En este contexto, Arrimadas puso en evidencia también la actitud veleta del presidente del Gobierno, cuando recordó que hace unos meses «dijo que sí había habido rebelión y, ahora que depende de Torra, dice que no, como si él fuera juez». A este respecto, reconoció que durante las últimas semanas «he sentido bochorno al ver de lo que es capaz de hacer y con quién es capaz de hacerlo el señor Sánchez por seguir en La Moncloa unas semanas más. Sánchez no cree en España, sino en los sillones».

En tanto que participando de manera activa en la campaña andaluza de Cs, Arrimadas aprovechó también para atacar a Susana Díaz. «No pienso aceptar lecciones de estima a Andalucía de aquellos que han pactado con quienes insultan a los andaluces y de los que negocian presupuestos en la cárcel con Junqueras,».