Arrimadas reprende al Govern por su «favoritismo» con Pujol: «Ha robado en Cataluña» La jefa de la oposición celebra la retirada de los lazos en el Palacio de la Generalitat como «una victoria del Estado de derecho»

Juan Casillas Bayo @jcasillas_bayo Madrid Actualizado: 23/03/2019 13:42h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Oriol Pujol, ex secretario general de la extinta Convergencia Democrática de Cataluña —ahora PDECat— e hijo del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, solo tendrá que pasar por la cárcel para dormir un mínimo de ocho horas de lunes a viernes. El resto de su semana estará fuera de prisión tras haberle concedido ayer el Ejecutivo autonómico el régimen en tercer grado.

La líder de la oposición en Cataluña, Inés Arrimadas, tiene claro que en este caso ha habido «favoritismo», y es que el político nacionalista solo ha pasado dos meses entre rejas pese a haber sido condenado a dos años y medio de cárcel por cobrar comisiones ilegales en el caso de las ITV. Él mismo reconoció, para rebajar su condena, que había actuado para favorecer a sus amigos empresarios. Las comisiones se camuflaban a través de pagos a su mujer, Anna Vidal, simulando ser por trabajos que ella en realidad nunca realizó.

En declaraciones a los medios en Villafranca del Panadés (Barcelona), Arrimadas ha afirmado que si el tercer grado concedido ayer a Pujol es un «beneficio» por sus amistades políticas, «es una auténtica vergüenza». La portavoz nacional de Ciudadanos ha recuperado la famosa falacia del independentismo, «Espanya ens roba», para recordar a los separatistas que son los líderes secesionistas quienes «han robado en Cataluña mientras decían que robaban los andaluces o los extremeños».

«La gente entiende que después de reconocer que has robado y que te has llevado comisiones no puedes estar dos meses en la cárcel y después ir solo a dormir», ha señalado, y ha añadido que cualquier persona es consciente de que haciendo «la mitad» que el ex secretario general de Convergencia «no habría tenido este favoritismo por parte de la Generalitat».

Victoria del Estado de derecho

Por otro lado, se ha referido a la nueva polémica que ha levantado el actual presidente autonómico catalán, Quim Torra, al sustituir la pancarta de los lazos por una en favor de la libertad de expresión y opinión. Para ella, en cualquier caso, la denuncia de Cs que ha terminado con el Palacio de la Generalitat sin símbología partidista es «una victoria del Estado de derecho». «La nueva pancarta ya no tiene simbología ni propaganda separatistas», ha destacado.

La jerezana, que será la número uno de Cs al Congreso por la provincia de Barcelona en las elecciones del 28-A, ha espetado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que él estaba «encantado» con los lazos amarillos y ha criticado que continúe habiendo símbolos partidistas en numerosos edificios públicos catalanes. Como es el caso, por ejemplo, del Ayuntamiento de Villafranca, a pesar de que es el PSC quien gobierna en este municipio.