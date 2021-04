Abascal reta a Iglesias en Vallecas y Vox advierte de que harán campaña en «cualquier barrio de Madrid» El presidente de Vox presentará mañana en esta zona de la capital la candidatura de Rocío Monasterio, días después de que el exvicepresidente del Gobierno iniciará en este barrio su precampaña

El presidente de Vox, Santiago Abascal, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, van a dirimir en el barrio de Vallecas su particular duelo en las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid.

El ya exvicepresidente del Gobierno abrió la precampaña en esta zona de la capital, que también ha sido elegida por Vox para presentar mañana miércoles la candidatura de Rocío Monasterio.

La formación de Abascal justifica la presencia de su líder en este acto porque Vox va a ir a «todos los municipios, a todos los barrios, a todas las calles y a todas las plazas y le vamos a disputar a los partidos de la extrema izquierda nacional todas y cada de las voluntades de los españoles, a todas las familias, a todos los madrileños que se han quedado en paro», según ha asegurado esta mañana el portavoz del Comité de Acción Política, Jorge Buxadé.

Vox insistió en que «no hay ninguna calle, ningún barrio de Madrid que sea propiedad de nadie, ni de la izquierda, ni de la derecha. Hemos elegido Vallecas, como cualquier otro barrio. Sí hay una cosa, no lo voy a negar, y es que, por desgracia, en Vallecas viven miles de esos madrileños traicionados, engañados por la izquierda».

A juicio de Buxadé, «nosotros no disputamos el voto a la izquierda porque no hay voto... ya hemos sufrido durante dos años el argumentario este de que Vox le ha quitado votos al PP, ¿pero los había comprado? ¿dónde los había comprado? ¿son suyos? ¿cuánto habían pagado? No hemos quitado votos a nadie. Nosotros somos sinceros somos auténticos. Podemos equivocarnos, cometer errores, pero no engañamos a nadie».