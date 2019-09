Abascal descarta la «trampa» de España Suma porque pretende «matar a Vox» El presidente de Vox asegura que unas segundas elecciones son «lo mejor» que podría pasar para echar al PSOE del Gobierno

Ante un hipotético adelanto electoral el 10 de noviembre, en Vox mantienen como máxima consolidar su marca. No quieren cometer ningún movimiento que diluya sus siglas y apuestan por reforzar el partido a todos los niveles. Por ello, el presidente de la formación de derechas, Santiago Abascal, ha repudiado la coalición de España Suma que pretende el líder del Partido Popular, Pablo Casado.

«Nosotros no caemos en trampas de operación de propaganda como es España Suma», ha explicado Abascal, durante una entrevista en EsRadio, donde además ha subrayado que la pretensión de esa coalición es que su partido se disuelva dentro. «No va a cuajar» porque se trata de una operación «para anular a Vox», ha sostenido.

A mediados de agosto el Partido Popular registró la marca «España Suma» a nivel nacional, así como sus variantes autonómicas, ante la posibilidad de nuevos comicios. Casado se ha propuesto reunificar el centro-derecha junto a Ciudadanos, aunque en el seno del partido hay divergencias sobre qué otros aliados añadir. Como publicó ABC esta semana, no obstante, en Génova revelan que el debate sobre si incluir a Vox o no aun no está cerrado. Hay quienes están más favor y hay quienes solo están dispuestos a abrazar a Ciudadanos.

A esas disonancias ha hecho referencia este jueves en la radio el líder de Vox. La portavoz en el Congreso del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, y el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, «descartan a Vox en esa operación», ha dicho. A los críticos también hay que sumar al portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, que durante una entrevista con ABC aseguró que «a mucha gente del centro-derecha le asustaría ver a Vox en España Suma». «Primero que se pongan de acuerdo entre ellos», ha expresado Abascal. «Somos muy diferentes a ellos», ha continuado para recalcar su rechazo.

Asimismo, el líder de Vox ha asegurado que están «preparados» para afrontar unas segundas elecciones. Y, de hecho, ha valorado que «es lo mejor que le podría ocurrir a España» para echar del Gobierno al PSOE.