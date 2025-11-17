Suscribete a
Abascal desafía a Armengol y solicita formalmente bajar las dietas de los diputados que viajan

Presidencia de la Cámara Baja alegó que no cabía revisar el sistema porque no lo había pedido ningún grupo

Las dietas de viaje de los diputados se dispararon un 160% tras cambiar el sistema

Abascal en la tribuna del Congreso frente a la presidenta Francina Armengol
Abascal en la tribuna del Congreso frente a la presidenta Francina Armengol ÁNGEL DE ANTONIO
Ana Sánchez

Vox pasa a la siguiente fase en su intento de reformar las dietas de viaje del Congreso para ajustarlas más a los gastos de los diputados y no supongan un ingreso extra de manera opaca. Según ha podido saber ABC, el grupo ... que preside Santiago Abascal registrará este lunes una petición dirigida a la Mesa del Congreso solicitando formalmente la revisión del sistema para adaptarlo a criterios de «austeridad, racionalidad y eficiencia».

