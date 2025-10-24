Suscribete a
ABC Premium

Las dietas de viaje de los diputados se dispararon un 160% tras cambiar el sistema

El Congreso pasó de dedicar 95.288 euros en 2018 a 247.280 euros en 2022 y se mantiene sobre 220.000 euros

Vox exige justificar los gastos de los diputados tras el viaje a China

Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados
Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados Jaime garcía
Ana Sánchez

Ana Sánchez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El dinero que el Congreso dedica cada año a pagar dietas de viaje a los diputados se mantiene disparado desde que la Cámara decidió desechar el sistema de abono de los gastos correctamente justificados y recuperar el pago de una dieta fija de 150 euros al día para las salidas internacionales ... y de 120 euros al día para nacionales. Este sistema sigue vigente y no requiere que los parlamentarios incurran en gastos ni pernocten fuera de su domicilio. En el viaje oficial a China de mayo, la delegación apenas incurrió en gastos y cada diputado percibió 1.200 euros en dietas que se transformaron en un jugoso ingreso extra totalmente opaco para los ciudadanos y, además, exento del pago de impuestos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app