Abascal denuncia «la aceleración brutal de la campaña de criminalización de Vox» ante el 10-N El presidente de Vox reunió a más de siete mil personas en Valencia en el mitin más multitudinario de su campaña electoral

Paloma Cervilla Valencia Actualizado: 07/11/2019 21:20h

En el mitin más multitudinario de toda la campaña electoral de Vox, Santiago Abascal reunió a más de siete mil personas en la Feria de Muestras de Valencia e inició su intervención denunciando la «quinta columna del separatismo catalán en Valencia», que representan Compromís, el PSOE y Unidas Podemos.

El presidente de Vox arremetió contra la mayoría de los partidos políticos asegurando que «desde el día del debate han entrado en pánico porque millones de españoles nos conocen sin la manipulación de los partidos políticos y los medios de comunicación».

A su juicio, «deben de tener datos más que preocupantes al ver que nuestros argumentos en el debate fueron incontestables y ahora se tiran de los pelos por no haberlos rebatidos». En este sentido, ironizó con esta situación afirmando que «escribieron sin parar, más que lo hicieron en su tesis doctoral».

Abascal denunció «la aceleración brutal de la campaña de criminalización y de boicot contra Vox, de sus dirigentes y de millones de españoles que votarán a Vox el próximo domingo». En este punto hizo referencia al editorial de «El País», que han criticado duramente, vetando incluso a sus periodistas en los actos de Vox , al asegurar que están lanzando «alertas antifascistas».

El presidente de Vox señaló que «hemos tomado medidas y hemos dicho que si "El País" y la Ser han llegado a la conclusión de que no se nos puede tratar como al resto de partidos, nosotros hemos llegado a la conclusion de que a Prisa no los podemos tratar como a los demás. No los queremos ver ni en pintura y nos caen igual de mal que nosotros a ellos».

El presidente de Vox se lamentó de que casi nadie «lanza a favor de Vox, a nadie le importa que se criminalice a un partido» y recordó la agresión a su candidata en Vizcaya, Nerea Alzola. «Han venido a unos energúmenos respondiendo a la alerta antifascista y le han dado dos puñetazos y patadas. No han salido las organizaciones feministas, ni "El País", ni el resto de partidos condenando. Les hacemos responsables de la campaña de odio y violencia contra Vox durante esta semana».

Abascal insistió en que «el debate les ha salido muy mal y están todos contra Vox, desatados, histéricos porque después del debate se han dado cuenta de que un ocho por ciento de los que votaron al PSOE ahora van a votar a Vox».