Juan Marín dimite tras la debacle de Ciudadanos en las elecciones en Andalucía

Vanessa Gómez/ Vídeo: Cs no logra representación y Juan Marín anuncia su dimisión ABC

Juan Marín dimite de todos sus cargos tras la debacle de Ciudadanos en el Parlamento de Andalucía, del que desaparece tras el paso por las urnas perdiendo a todos y cada uno de sus 21 diputados. Los naranjas llegaban a las elecciones del 19-J como partido de gobierno y tres años y medio después se quedan sin representación.

La realidad se ha impuesto de manera implacable y las tendencias que mostraban todos los sondeos han aplastado las ilusiones de Ciudadanos (Cs) en Andalucía en la noche electoral del 19 de junio, que quedará señalada ya en la breve pero intensa historia de la formación liberal como la que supuso quedarse sin representación en la Cámara regional después de una legislatura en la que han formado parte del Gobierno junto al PP. De 21 diputados y un 18% de los sufragios en aquel diciembre del 18 han pasado a la nada a causa de ese exiguo 3% cosechado en las urnas. De casi 660.000 votos a poco más de 120.000. El canto del cisne naranja impide repetir un nuevo gabinete de coalición al frente de la comunidad autónoma y abre una brecha de profundas consecuencias para la organización. De momento, el presidente regional del partido y aún vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha anunciado que dimite de sus cargos al frente del partido en Andalucía «dejando todas las responsabilidades». «Yo soy el máximo responsable del resultado electoral que hemos tenido» , ha recalcado.

Los compañeros de Marín, cariacontecidos en la sede de Cs Vanessa Gómez

Con rostro descompuesto, resignado y hasta emocionado, el mensaje de Marín ante los medios ha sido, en este sentido, bastante sincero y crudo. No cabían demasiados giros ni eufemismos para calificar el resultado de este domingo y, sin acompañantes junto al atril, solo, ha felicitado al PP «por su clara victoria» y no ha ocultado su alegría «por el hecho de que Vox se haya quedado fuera del Gobierno de Andalucía». «Es lo que más me divierte de los resultados», ha subrayado para, sin rodeos, anunciar que dimite. «Mañana por la mañana presentaré mi dimisión a la dirección nacional del partido -ha señalado- y dejo todos mis cargos a disposición del partido porque seguro que habrá gente en el partido que podrá hacerlo mejor que yo».

«Orgullosos del trabajo hecho»

«El PP ha sabido vender mejor su gestión -ha añadido- y los andaluces han tomado su decisión, que hay que aceptar como es. Estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho porque Andalucía es hoy muy distinta a la que era cuando entramos a gobernar. El trabajo ha sido muy bueno y hemos hecho lo que dijimos que íbamos a hacer cuando llegamos . Por eso estamos orgullosos de que los andaluces ahora vuelvan a confiar en su clase política y no haya corruptos gracias a la contribución de Cs, pero los andaluces nunca se equivocan y sabrán por qué prescinden de Ciudadanos en el Gobierno. Creo que a los andaluces les va a ir peor sin Ciudadanos, pero espero y deseo que Andalucía siga creciendo y sea el orgullo de toda España».

Con elegancia, Marín ha desligado los resultados de la situación de la marca a nivel nacional, indicando que los resultados «se producen en el marco de una comunidad autónoma y no se va a culpar a nadie que no sea de Ciudadanos en Andalucía». «Hay que entrar a la política con dignidad y hay que saber salir de ella también con dignidad », ha destacado antes de ser ovacionado por sus compañero, ante los que ya no ha podido contener las lágrimas una vez alejado de las cámaras.