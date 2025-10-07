Suscribete a
ABC Premium

Preocupación en las entidades por el margen del Banco de España para limitar las condiciones de las hipotecas

El sector financiero cree que el riesgo actual no justifica tomar medidas, como ya estudia el supervisor

El Banco de España estudia limitar las hipotecas mientras el mercado entra en ebullición

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá
El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá Ángel de Antonio
Daniel Caballero

Daniel Caballero

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Banco de España lleva desde antes de verano analizando la posibilidad de activar una serie de límites en la concesión de hipotecas. Y aunque todavía no ha comunicado su decisión al respecto, la realidad es que es algo que genera preocupación en las ... entidades financieras nacionales.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app