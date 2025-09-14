La UE revisará su relación comercial con China y critica lo que hace España

La Comisión Europea tiene pensado revisar su estrategia comercial e industrial con China, al considerar que en estos momentos esta relación se encuentra «en medio de la nada» y requiere de mucha más «inteligencia» por parte de Europa

Según aseguró a ABC el comisario ... europeo de Estrategia Comercial, Stéphane Séjourné, «la relación de la UE con China se encuentra en medio de la nada, y hay que definirla. Es necesario ser mucho más inteligentes».

«La solución no pasa por mantener los aranceles, pero tampoco por que haya, por ejemplo, una fábrica a las afueras de Barcelona en la que se ensamble un coche con todos los componentes chinos: eso genera empleo de baja calidad y no supone ningún valor añadido a la industria europea». Noticia Relacionada El Parlamento Europeo se revuelve contra la nueva política agraria y le complica los presupuestos a Von der Leyen Xavier Vilaltella La cámara aprueba un informe que rechaza que los fondos PAC se fusionen con otras partidas y exige que no haya recorte, en línea con las demandas de los agricultores y varios gobiernos En este sentido, críticó «el modelo que vemos en España a menudo, que no es un buen modelo, y no da crecimiento a nuestras empresas en términos de producción». «Mi idea –dijo– es centrarnos en una revisión de nuestros acuerdos con China. Una transferencia de competencias, por ejemplo sobre las baterías, obligaciones de producción y hacer funcionar nuestras empresas (un 60% de componentes europeos en los automóviles). Ser mucho más inteligentes sobre el uso del potencial chino en Europa». Según Séjourné, «así lo hicieron con Francia en las nucleares y ahora son ellos los que exportan energía nuclear por el mundo. No veo por qué no haríamos nosotros también eso».

