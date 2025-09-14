Suscribete a
La UE revisará su relación comercial con China y critica lo que hace España

«Mi idea es centrarnos en una revisión de nuestros acuerdos con Pekín. Una transferencia de competencias, por ejemplo sobre las baterías», defiende el comisario europeo de Estrategia Comercial

El secretario del Tesoro de EE.UU. se reunirá con el gobierno de Sánchez y el viceprimer ministro chino

El comisario europeo de Estrategia Comercial, Stéphane Séjourné
El comisario europeo de Estrategia Comercial, Stéphane Séjourné EFE
Enviado especial a Estrasburgo

La Comisión Europea tiene pensado revisar su estrategia comercial e industrial con China, al considerar que en estos momentos esta relación se encuentra «en medio de la nada» y requiere de mucha más «inteligencia» por parte de Europa

Según aseguró a ABC el comisario ... europeo de Estrategia Comercial, Stéphane Séjourné, «la relación de la UE con China se encuentra en medio de la nada, y hay que definirla. Es necesario ser mucho más inteligentes».

