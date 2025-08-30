Suscribete a
La UE acelera la ratificación de acuerdos con Mercosur y México

Los dos tratados se consideran piezas esenciales en el esfuerzo estratégico de la UE por abrir nuevos mercados y diversificar sus exportaciones

Ursula von der Leyen , presidenta de la Comisión Europea
Enrique Serbeto

Corresponsal en Bruselas

La Comisión Europea tiene previsto aprobar en su próxima reunión de este miércoles el texto de dos importantes acuerdos comerciales con Mercosur y México, lo que significará el inicio del proceso de ratificación formal, algo que supone un problema para algunos países, Francia sobre todo.

... Portavoces oficiales del ejecutivo comunitario no han querido confirmar esta información que ha publicado el medio digital Politico, pero otras fuentes europeas lo dan por hecho.

