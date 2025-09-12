El secretario del Tesoro de EE.UU. se reunirá con el gobierno de Sánchez y el viceprimer ministro chino en Madrid Scott Bessent inicia este viernes una gira europea de dos paradas que concluirá el 18 de septiembre en Londres

El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, aterrizará este viernes en España para reunirse con «homólogos del gobierno español» -sin especificar cuáles- y con el viceprimer ministro chino Hi Lifeng, según se lee en la nota de prensa publicada por el Departamento del Tesoro de EE.UU. Tras este encuentro viajará a Londres, donde mantendrá una reunión con miembros del gobierno de Keir Starmer antes de unirse a Trump para su visita de Estado al Reino Unido.

Esta breve visita del secretario de Estado estadounidense a España tiene mucho significado político por el momento en que llega, cuando las relaciones entre EE.UU. y España no pasan por su mejor momento debido a la crisis generada por el caso Huawei y las relaciones de Sánchez con Pekín. También, por el mero hecho de que el encuentro entre China y EE.UU. vaya a producirse precisamente en Madrid.