Suscribete a
ABC Premium

Telefónica sufre en Bolsa un posible recorte de su dividendo y pone en alerta roja a sus accionistas

Criteria ya advirtió de que el dividendo es clave para la permanencia de La Caixa en otras empresas

Marc Murtra proyecta un nuevo negocio de ciberseguridad sobre los cimientos de Telefónica Tech

Marc Murtra, presidente de Telefónica
Marc Murtra, presidente de Telefónica ignacio gil

María Jesús Pérez y Daniel Caballero

El rumor, se dice, es la antesala de la noticia, y aquello del «comprar con el rumor y vender con la noticia» es el «pan nuestro de cada día» en el devenir de los mercados. Y, en estas últimas jornadas, le ha tocado de lleno ... a uno de los valores con más solera de la Bolsa española: Telefónica. La cotización de la operadora que preside Marc Murtra sufrió un revés ante los rumores que le vienen persiguiendo prácticamente desde que su anterior primer ejecutivo, José María Álvarez-Pallete, decidiera recortar el dividendo en 2021, hasta los 0,30 céntimos de cara al año siguiente. Entonces se pagó al accionista 0,15 céntimos en diciembre de 2021 y otros 0,15 en junio de 2022 mediante dividendo flexible.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app