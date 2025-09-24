Murtra relevará a Eduardo Navarro en la dirección de asuntos corporativos de Telefónica por el director de Indra en Cataluña

Salvador García-Ruiz será el nuevo director de Comunicación y Marketing Corporativo de Telefónica, un puesto que aúna Marca, Patrocinios y Medios de la operadora a nivel global, y se integra en el Comité Ejecutivo. El directivo llega para sustituir a Eduardo Navarro, que se mantendrá ligado a la compañía como presidente de Telefónica Brasil/Vivo y como asesor en asuntos corporativos de presidencia para facilitar el proceso de transición en los próximos meses. Desde Telefónica no hacen comentarios oficiales si bien varios medios de comunicación aseguran que el relevo se hará efectivo en los próximos días.

García-Ruiz (Santa Perpètua de Mogoda, 1976) aterriza de la mano del propio presidente de Telefónica, ya que ocupaba el puesto de director general de Indra Group en Cataluña, la empresa que presidía hasta el pasado mes de enero Marc Murtra antes de su llegada a la de la teleco.

Economista y directivo de medios de comunicación y empresas en el ámbito financiero y tecnológico, sobre todo en Cataluña, García-Ruiz es licenciado en Economía por la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y Máster en Administración de Empresas (MBA) por la Universidad de Nueva York (NYU). Inició su carrera en la consultora McKinsey & Company y pasó también por el sector de la banca de inversión en Goldman Sachs. Ha ejercido posiciones de liderazgo en Caixa Manresa y Fundació Catalunya–La Pedrera, así como consejero delegado del diario ARA y director general de Abacus. Además, ha sido profesor asociado en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UPF y miembro de su Consejo Social.

Eduardo Navarro se incorporó a Telefónica en 1999, procedente de McKinsey & Co, como vicepresidente de Estrategia Corporativa y Asuntos Regulatorios de su filial en Brasil, de la que posteriormente ejerció como presidente y consejero delegado.

Navarro, que ha transmitido durante los últimos meses su intención de querer trasladarse a Brasil por motivos familiares, ha desempeñado distintas funciones en los últimos años, como la de Chief Commercial Digital Officer (CCDO) y director global de Estrategia y Desarrollo de Negocios. También fue director de Planificación Estratégica y Asuntos Regulatorios de Telefónica Internacional.

