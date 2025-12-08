El sector porcino español confía en un impacto «asumible» por el brote de peste

Desde su granja en Alcarràs (Lérida), en el corazón de la 'industria' porcina catalana, Jordi Siscart pide cautela cuando se le pregunta si lo peor ha pasado. La declaración hace apenas diez días de un brote de peste porcina africana (PPA) en Barcelona devolvía ... el sector al peor de los escenarios treinta años después de declararse erradicada esta enfermedad en España. Aunque inofensiva para el ser humano, la PPA es letal para los cerdos y catastrófica para un sector, el del porcino, que en los últimos años ha vivido un crecimiento espectacular, paralelo a una 'industrialización' de las explotaciones que ha situado España -con Cataluña y Aragón como regiones destacadas- como líder de la producción europea y tercera de la mundial, solo por detrás de China y los Estados Unidos. El sector declaró una facturación récord en 2024 de 25.000 millones de euros.

«Veremos cómo va la cosa, todo depende de si el brote logra contenerse en el perímetro de 20 kilómetros y de cómo responden los mercados», recuerda Siscart, que a la vez que ganadero es también responsable de la sectorial de Porcino de la JARC (Jóvenes Agricultores y Ganaderos de Cataluña). Si la contención del brote depende del macrodespliegue de Agentes Rurarels, UME y Seprona que estos días peina palmo a palmo la sierra de Collserola buscando jabalíes muertos, lo de los mercados es una tarea más complicada: cerrar fronteras es mucho más fácil que reabrirlas, se reconoce en el Ministerio de Agricultura, embarcado estos días en un carrusel de reuniones bilaterales para recuperar mercados.

La tarea es más sencilla en el caso de los países de la Unión Europea, u otros que le siguen, como el Reino Unido, que han aceptado limitar el foco a 91 municipios y solo durante tres meses; más complicada es en países extracomunitarios que, presa del pánico comprensible cuando regresa la PPA, han ordenado el cierre total. En una posición intermedia está China (18,9% del total de las exportaciones españolas en 2024), que oportunamente, casi se diría que de manera providencial, acordó hace pocas semanas limitar el veto y «regionalizar» cualquier brote, no al área más localizada, como hace la UE, sí al menos únicamente a la provincia afectada, en este caso la de Barcelona.

«Por ahora vemos que la actuación de las administraciones es la correcta», apunta Siscart en una valoración también compartida por Ignasi Pons, secretario general de Fecic (Federación Empresarial de Carnes e Industrias Cárnicas), que en conversación con ABC insiste en que el futuro del sector depende de si se logra contener el brote dentro del área de vigilancia de 20 kilómetros, en el que hay situadas 55 granjas (incluidas las 16 nuevas que han entrado con el perímetro más amplio ordenado por la CE). El despliegue de efectivos y el acuerdo alcanzado el viernes para empezar a sacrificar los cerdos de estas explotaciones -61.500, con un coste estimado de cinco millones en base al cálculo inicial de 30.000 sacrificios- van en la buena dirección, añaden ambos, una estrategia también avalada por Europa, según trasladó un experto de la Comisión Europea en una reunión con medios esta semana.

De alguna forma, que la infección se haya localizado al lado de Barcelona juega a favor, tanto por la orografía -«un brote en los Pirineos sería casi imposible de erradicar», añade Siscart- como por la baja densidad de granjas en la zona. «Si esto nos cae en Lérida -que concentra sobre el 60% del porcino catalán- hubiese sido catastrófico», añade. Ambas circunstancias, y si el brote queda finalmente encapsulado, es lo que lleva al consejero de Agricultura catalán, Òscar Ordeig, a hablar de un «impacto asumible», unos 1.000 millones de euros, mucho según se mire, poco por lo que podría haber sido.

«Ante la catástrofe, hasta parece razonable», reconoce un empresario del sector, que también avala decisiones como la de la industria, agrupada en Mercolleida, lonja de referencia del sector, que el pasado jueves acordó una nueva bajada del precio del cerdo de diez céntimos, que se sumaba a la de la misma cantidad dictada el lunes anterior. Así, y como consecuencia directa de la caída de la demanda, la cotización queda ahora en 1,10 euros el kilo, un precio que algunos productores ya apuntan que les lleva a producir a pérdidas, pero que se considera imprescindible para que los sacrificios no se detengan y la carne no supere la capacidad de estocaje de unas cámaras en los mataderos ya llenas.

De alguna forma, el sector afronta la crisis desde cierta fortaleza tras el proceso de transformación y gran crecimiento vivido en los últimos años, tanto en cuanto a volúmenes como en modernización e industrialización de explotaciones y procesos. Así, por ejemplo, con 53,9 millones de animales sacrificados en 2024, España acapara el 24,1% de la producción comunitaria por delante de Alemania (20%), un dominio consecuencia del «espectacular desarrollo» del sector, claramente por encima de la media de la UE. «Hace solo cinco años la producción española apenas alcanzaba el 18% del total de la UE», se apunta en el Ministerio de Agricultura.

El incremento de volúmenes se explica por la modernización del sector, que ha pasado de estar caracterizado históricamente por las pequeñas y medianas explotaciones a ser una industria cada vez más concentrada y donde unos pocos grandes grupos controlan casi todas las granjas, directa o indirectamente. «Los brotes de peste porcina clásica (PPC) de 1997 y 2001 fueron muy duros, y muchos se quedaron por el camino. Desde entonces el sector ha cambiado mucho», se apunta desde los sindicatos ganaderos.

Uno de estos cambios ha sido la determinante implantación de lo que se conoce como modelo «integrado», es decir, el hecho de que el pequeño o mediano ganadero ya no es propietario de sus cerdos, que pertenecen a las grandes corporaciones y que pagan por ejemplar criado, suministrando en la mayoría de casos piensos, control veterinario y otros servicios. Entre el 85 y el 90% de la cabaña de cerdo española ya no está en manos del pequeño ganadero, se apunta desde el sector. «Eso da más capacidad de resistencia y ha aumentado los estándares de seguridad y calidad», apuntan, aunque nadie es inmune al impacto de la PPA. Esta misma semana el aragonés Grupo Jorge suspendía a 300 trabajadores temporales de un matadero de Barcelona por el impacto del brote.

Los datos oficiales en cuanto a número y tamaño de las explotaciones confirman este cambio de modelo. En los últimos diez años, el número de granjas de menor tamaño se ha reducido en un 32%, mientras que las mayores, especialmente las macrogranjas, se han incrementado en un 35%. Cayeron muchos pequeños productores, pero el sector se ha fortalecido en su conjunto.

«El sector ha hecho en los últimos años un salto espectacular, tanto cuantitativo como cualitativo», apunta Pons desde la Fecic. «La PPA es la peor noticia, pero por suerte ha impactado en un sector ahora muy profesionalizado», añade Siscart desde Alcarràs.