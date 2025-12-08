Suscribete a
ABC Premium

El sector porcino español confía en un impacto «asumible» por el brote de peste

La 'industrialización' de las explotaciones y el dominio de los grandes grupos permiten afrontar con mayor fortaleza la crisis

En cinco años la producción ha pasado del 18 al 24% del total de la UE, donde España es líder

Europa recomienda contención en la lucha contra la peste porcina: «El virus mata mejor que el Ejército pegando tiros»

 

Un aspecto de una grana de porcino en Lérida
Un aspecto de una grana de porcino en Lérida jarc
Àlex Gubern

Àlex Gubern

Barcelona

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Desde su granja en Alcarràs (Lérida), en el corazón de la 'industria' porcina catalana, Jordi Siscart pide cautela cuando se le pregunta si lo peor ha pasado. La declaración hace apenas diez días de un brote de peste porcina africana (PPA) en Barcelona devolvía ... el sector al peor de los escenarios treinta años después de declararse erradicada esta enfermedad en España. Aunque inofensiva para el ser humano, la PPA es letal para los cerdos y catastrófica para un sector, el del porcino, que en los últimos años ha vivido un crecimiento espectacular, paralelo a una 'industrialización' de las explotaciones que ha situado España -con Cataluña y Aragón como regiones destacadas- como líder de la producción europea y tercera de la mundial, solo por detrás de China y los Estados Unidos. El sector declaró una facturación récord en 2024 de 25.000 millones de euros.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app