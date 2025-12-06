Suscribete a
Generalitat y sector acuerdan el sacrificio de 30.000 cerdos en las granjas dentro de la zona de exclusión de la peste porcina africana

Las organizaciones ganaderas estiman en unos cinco millones el coste

El sector porcino teme un atasco en los mataderos tras la caída histórica de precios y el freno a la exportación

Instalaciones de una granja de engorde de cerdos
Instalaciones de una granja de engorde de cerdos abc

El Govern de la Generalitat ha llegado a un acuerdo con el sector ganadero para comenzar a llevar al matadero los cerdos sanos en las granjas dentro el perímetro de vigilancia del foco de peste porcina africana (PPA), un total de cerca de ... 30.000 animales, que se destinarán a consumo interno.

Descarga la app