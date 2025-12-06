Generalitat y sector acuerdan el sacrificio de 30.000 cerdos en las granjas dentro de la zona de exclusión de la peste porcina africana

El Govern de la Generalitat ha llegado a un acuerdo con el sector ganadero para comenzar a llevar al matadero los cerdos sanos en las granjas dentro el perímetro de vigilancia del foco de peste porcina africana (PPA), un total de cerca de ... 30.000 animales, que se destinarán a consumo interno.

El acuerdo se ha alcanzado en una reunión de urgencia que el Govern ha mantenido con el sector porcino la tarde de este viernes, según han explicado fuentes de la Asociación de Jóvenes Agricultores y Ganaderos de Catalunya (JARC) a Ep

En dicha reunión han participado el conseller de Presidencia, Albert Dalmau; el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, y la consellera de Investigación y Universidades, Núria Montserrat.

El secretario general de Asaja, Francesc Salvà, ha explicado que ya se ha encontrado un matadero al que ir llevando los animales, lo que confía que sirva para «tranquilizar el sector», y ha aclarado que son cerdos sanos y aptos para el consumo.

Precisamente, llevar los cerdos sanos a sacrificar era una de las medidas que Mercolleida había reclamado este jueves, y que el sector también había planteado en la reunión mantenida por la mañana en el Ministerio de Agricultura cuyo titular, Luis Planas, rechazó.