Suscribete a
ABC Premium
Última hora
RTVE cumple su amenaza y se retira de Eurovisión por la participación de Israel

El sector porcino pide más contundencia y el sacrifico de 30.000 cerdos dentro de la zona vetada a la exportación

Mercolleida, la lonja de referencia, ordena una nueva bajada de precios para dar salida a la carne acumulada en las neveras

El sector porcino teme un atasco en los mataderos tras la caída histórica de precios y el freno a la exportación

Sala de despiece en un matadero en Córdoba
Sala de despiece en un matadero en Córdoba quercus
Àlex Gubern

Àlex Gubern

Barcelona

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El sector porcino quiere medidas más contundentes tanto para evitar la propagación del brote de peste porcina como para dar un mensaje al exterior que sirva para abrir los mercados a la exportación, en muchos casos en suspenso tras la declaración el pasado viernes ... de un brote de peste porcina africana (PPA).

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app