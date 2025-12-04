El sector porcino pide más contundencia y el sacrifico de 30.000 cerdos dentro de la zona vetada a la exportación

El sector porcino quiere medidas más contundentes tanto para evitar la propagación del brote de peste porcina como para dar un mensaje al exterior que sirva para abrir los mercados a la exportación, en muchos casos en suspenso tras la declaración el pasado viernes ... de un brote de peste porcina africana (PPA).

Miquel Ángel Vergés, director de Mercolleida, la lonja de referencia del porcino, y hablando en nombre de todo el sector, ha pedido esta tarde a las administraciones que ordenen el sacrificio de los 30.000 cerdos de engorde que se estima que hay en las 39 granjas dentro de la zona de 20 kilómetros de vigilancia. Esta demanda se produce en paralelo a a la exigencia de acabar con toda la población de jabalíes de la misma zona. «Se debe limpiar la zona con la máxima celeridad, es la única forma de garantizar que el brote no salte a otras comarcas o incluso provincias», ha explicado Bergés.

La demanda del sector se produce tras la reunión de las Juntas de Precios de Mercolleida, que ha acordado una nueva bajada del precio del cerdo de diez céntimos, que se suma a la de la misma cantidad dictada el pasado lunes. Así, la cotización queda en 1,10 euros, un precio que algunos productores ya apuntan que les lleva a criar a pérdidas. Es el nivel más bajo de los últimos años, y se sitúa a 71,5 céntimos del máximo de este año, que fue de 1,815 euros al entrar el mes de julio.

Bergés reconoció el impacto de la medida, pero la considera imprescindible para que no decaiga el número de sacrificios en los mataderos y se dé salida a la cantidad de carne que ya está llenando las neveras, «no solo en Cataluña sino el conjunto de España».