Escucha las noticias de este martes 14 de octubre

Sánchez e Illa pactan con Junts y ERC salvar las centrales nucleares catalanas tras el cierre de Almaraz

El acuerdo con los separatistas prevé, en una primera fase, ampliar el plazo del cierre de sus reactores en Ascó y Vandellòs para, después, cederles la independencia energética total

Entre la singularidad energética catalana y el problema atómico con ZP y Maduro

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al de la Generalitat, Salvador Illa EFE
María Jesús Pérez

El Gobierno de Pedro Sánchez le ha pedido paciencia a los líderes políticos catalanes. Todo llegará, pero a su debido tiempo. Eso sí, pactado está. Así, según ha podido saber ABC, el acuerdo sobre la cesión energética a Cataluña buscado desde hace meses –tal y como adelantó este periódico– ... , sobre todo por Junts, pero también por ERC a pesar de su ideario en contra de las nucleares, verá la luz cuando la central atómica de Almaraz (Cáceres) cierre definitivamente sus puertas. Tras su desmantelamiento, vendrá la ampliación de la vida útil de los reactores de Ascó y Vandellòs.

