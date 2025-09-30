Almaraz se aproxima a su cierre: la central ya prepara su desmantelamiento

Más de 4.000 familias siguen sumidas en una profunda incertidumbre en el norte de Extremadura. El calendario de cierre nuclear planteado por el Gobierno sigue su cauce y la central nuclear de Almaraz (CNA) ya trabaja, precisamente, en su propio desmantelamiento, como ha ... comunicado oficialmente en una nota de prensa.

La CNA dice estar gestionando de forma «segura y eficiente» el proceso que llevaría al fin de su actividad. Según los planes del Gobierno, la unidad 1 de Almaraz cerraría en noviembre de 2027; la unidad 2, en octubre de 2028. La central extremeña sería la primera de toda España en cerrar sus puertas. Tal y como está previsto, las tareas de desmantelamiento arrancarían a finales de este mes de octubre, «como es preceptivo», entregando al Consejo de Seguridad Nuclear la documentación de licenciamiento que se asocia al parón definitivo de la primera unidad de la central.

Un grupo de especialistas de la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO) ya visitó Almaraz para monitorizar los trabajos que deben realizarse de forma «eficiente» y bajo todos los estándares de seguridad. Fuentes de la central nuclear insisten en que continuarán, mientras tanto, produciendo «hasta el último megavatio» de la planta de manera «fiable y eficiente».

Hace apenas unos días, la Junta de Extremadura, en su empeño por mantener viva una industria que aporta más de 100 millones de euros anuales a la región y que sostiene 4.000 empleos en el golpeado norte cacereño, anunció que podría «adecuar» la fiscalidad de la central nuclear si de ello dependiese la ampliación de su vida útil. Mazón, en Valencia, ya eliminó las tasas autonómicas a la energía nuclear. En tierras extremeñas, se sigue trabajando para evitar su cierre, mientras se prepara una gran manifestación este sábado en Navalmoral de la Mata, en pleno corazón de la comarca del Campo Arañuelo.