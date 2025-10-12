La política exterior de España y su diplomacia pública, marcadas inexorablemente por Pedro Sánchez, se diluyen como un azucarillo en un vaso de agua. Mientras el presidente del Gobierno se dedica a cultivar los favores de Carles Puigdemont para seguir tirando, la imagen de ... nuestro país se desmorona internacionalmente, con un Ejecutivo que aprueba embargos 'fake' contra Israel mientras el resto del mundo celebra el acuerdo de paz sobre Oriente Medio.

A la 'flotilla de la ceja' le ha cogido la geopolítica global con el pie cambiado; es lo que tiene leer solo por el 'Diario del Pueblo' y ver nada más que 'Con Maduro +'. Lo más grave, más allá del quebranto para la reputación de todos, es el impacto negativo que semejante posicionamiento radical está teniendo para nuestras compañías multinacionales, que ven en el Gobierno una piedra en el zapato más que una palanca de protección económica.

Metido de hoz y coz –sobre todo de esto segundo– en harina independentista, La Moncloa pondrá toda la carne en el asador para garantizar normativamente la soberanía energética de Cataluña. Vamos que si, como con todo, lo decreta finalmente Sánchez, la Generalitat de Salvador Illa podrá decidir, por ejemplo, sobre la vida útil y proliferación de las centrales nucleares en esa comunidad autónoma al margen de la política energética nacional. Así, mientras se estrangula al sector en regiones gobernadas por el PP, como Castilla y León, se oxigena a Cataluña y la ensoñación 'separata'.

El problema de ir con prisas y de repetir el regate es que el mercado te toma la matrícula y coge con pinzas cualquier anuncio. Es lo que le ha pasado esta semana a Red Eléctrica tras, en un primer momento, advertir de que hay un riesgo de nuevo apagón eléctrico tras detectar variaciones bruscas de tensión y situar en el centro de la diana a las renovables. ¿Verdad que se entendería mucho mejor que Cataluña pudiera apostar ahora por lo nuclear y alargar la vida de sus centrales si es por una buena causa como evitar un fundido a negro como el del pasado mes de abril? ¡Acabáramos!

Y de un lío nuclear pasamos a un problemón atómico, que es el que tiene Sánchez –y toda España por extensión– por las amistades poco recomendables del 'jarrón chino' –cada vez más jarrón y más chino– José Luis Rodríguez Zapatero. Situar a nuestro país en la órbita de Huawei y la Venezuela de Nicolás Maduro nos ha valido ya la amenaza del presidente norteamericano Donald Trump de expulsarnos de la OTAN si no se aumenta debidamente el gasto en Defensa. Y es también en este sector donde las cuentas de nuestras grandes compañías si no pone alguien con cabeza remedio van a empezar a padecer tan alargada sombra.

No en vano, el proyecto de creación de un gigante europeo de la defensa en España ha sufrido esta semana un doble 'revés': por un lado, la ministra del ramo, Margarita Robles, acusaba al consorcio Tess Defence, que fabrica los blindados 8x8 Dragón –liderado desde hace apenas cuatro meses por el presidente de Indra, Ángel Escribano– de incumplir los plazos de entrega del vehículo militar, deslizando medidas judiciales/multas si no se arregla el asunto; y, por otro, Estados Unidos ha dejado a la propia Indra fuera de un contrato de 5.000 millones para fabricar las transmisiones de blindados, en favor de la americana General Dynamics, dueña de la filial española Santa Bárbara, que lo desarrollará junto a la vasca Sapa Placencia ¡y a correr! Pues... ¡no parece buen negocio tocarle las narices al Gobierno de Trump y su red corporativa en materia de Defensa! Allá cada cual. Es solo el comienzo de la que se avecina. Y pensar que Sánchez quería ser el secretario general de la OTAN…

El caso es que la geoestrategia pesa una enormidad en las cuentas de resultados de las compañías. Que se lo cuenten al Banco Santander, que acaba de incorporar como súper asesor sénior al exjefe del Ejército de Reino Unido, el general sir Patrick Sanders, quien además de evitar la salida del banco en 'UK' y algo más –como buscan algunos malvados–, se ocupará de dirigir los 'disparos' de la entidad que preside Ana Botín en un negocio global profundamente marcado por la acción militar. Sanders es buen amigo de Trump y no tiene pelos en la lengua a la hora de abogar por mano dura contra Putin y el eje confirmado por China e Irán y sus intereses sobre Venezuela.

Hablando de Venezuela, y de Zapatero valga la redundancia, el país de Maduro es ya el único que prácticamente queda en la cartera de negocios de Telefónica en Hispam. La operadora asegura que es incapaz de venderlo, ningún comprador quiere meterse en ese berenjenal y mientras tanto, la filial requiere inversiones para seguir viva, como los 500 millones de dólares que necesitó hace apenas unos meses. Es el hándicap de tener a ZP rondando, te dejan atrapado en lugares donde no se debe estar y te hacen imposible conseguir operaciones que tendrían más lógica empresarial como la compra de Vodafone España, que se antoja compleja a los precios máximos a los que cotiza su propietario, el fondo Zegona. Es lo que tiene hacer público el interés por algo, que entra en funcionamiento la ley de la oferta y la demanda.

Eso para los que dicen que la comunicación, la buena, no mueve la aguja. Tarea tiene delante Salvador García-Ruiz a partir de mañana, con el mercado expectante ante el nuevo plan estratégico que se presenta para el próximo 4 de noviembre. Si yo estuviera en el lugar de Marc Murtra daría lo que fuera por no estar presente en Venezuela, y más desde el premio concedido a Corina Machado y lo que representa en el nuevo orden mundial, pero hay fuerzas de paz que pesan más que un Nobel.

En fin, voy a ver si saco unas lechugas del cajero –el sueldo del periodista no da para chistorras– y compro unas velas y unas pilas para la radio para cuando Beatriz Corredor lleve razón y no vayamos a perdernos la penúltima ocurrencia de Yolanda Díaz para liquidar a las empresas con días festivos. ¡Ánimo, Pedro, que España va como un cohete! Con tecnología china, por supuesto.