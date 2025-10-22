El PP exige a Óscar López que explique por qué hay dinero para altos cargos y asesores pero no para descongelar el sueldo a los funcionarios

«¿De verdad pretende el Gobierno justificar el incumplimiento de sus compromisos salariales con los empleados públicos con la excusa de la falta de Presupuestos, cuando sí hay dinero para aumentar el número de personal eventual y altos cargos?«. Esta es una de las ... preguntas que el Partido Popular pretende transmitir al ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, en la comparecencia parlamentaria ante la Comisión de Hacienda que los populares han exigido al calor de las manifestaciones convocadas por los sindicatos de la función pública el próximo 30 de octubre por la congelación de los salarios de los empleados públicos.

Llegado al mes de octubre y una vez finalizado el acuerdo trienual que ordenó las subidas salariales a aplicar a los empleados públicos entre 2022 y 2024, el Gobierno no ha abierto ninguna negociación con los sindicatos de la función pública para actualizar los salarios de 2025, pese a que el IPC ronda el 3% y a que como denuncian los sindicatos todavía no han recuperado la pérdida de poder adquisitivo generada durante los años de la espiral inflacionista, lo que ha provocado que los tres sindicatos mayoritarios del ámbito público hayan anunciado movilizaciones contra la situación.

Los populares quieren que Óscar López explique qué medidas prevé adoptar para garantizar la negociación colectiva y restablecer el poder adquisitivo perdido por los empleados públicos, recordando entre otras cosas que el Gobierno sí ha tenido margen para ampliar en 13 millones de euros la asignación presupuestaria consignada para pagar las nóminas de los altos cargos del Gobierno y de sus asesores. Hay que recordar que los sueldos de estos empleados públicos también están congelados y que esa ampliación responde al incremento del número de altos cargos y asesores no a una mejora lineal de sus percepciones.

El PP acusa al Gobierno y al Ministerio de Óscar López de ser el responsable de la «mayor crisis de confianza de la Función Pública en décadas» y de romper el diálogo social, dejando así sin voz a más de tres millones de empleados públicos.