El PP exige a Óscar López que explique por qué hay dinero para altos cargos y asesores pero no para descongelar el sueldo a los funcionarios

Pide que el el ministro de Transformación Digital y Función Pública comparezca en el Congreso para justificar la congelación salarial al personal público

El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López
El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López EFE
Bruno Pérez

«¿De verdad pretende el Gobierno justificar el incumplimiento de sus compromisos salariales con los empleados públicos con la excusa de la falta de Presupuestos, cuando sí hay dinero para aumentar el número de personal eventual y altos cargos?«. Esta es una de las ... preguntas que el Partido Popular pretende transmitir al ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, en la comparecencia parlamentaria ante la Comisión de Hacienda que los populares han exigido al calor de las manifestaciones convocadas por los sindicatos de la función pública el próximo 30 de octubre por la congelación de los salarios de los empleados públicos.

