Los funcionarios amenazan con ir a la huelga si el Gobierno no les sube ya los salarios

UGT, CC.OO. y CSIF acusan al ministro de Función Pública, Oscar López, de «bloquear» una negociación que lleva estancada desde el arranque del año

La UE rechaza la conversión de interinos en funcionarios pero reclama indemnizaciones más altas

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López EP
Xavier Vilaltella

Xavier Vilaltella

Madrid

Los más de tres millones y medio de empleados públicos que hay en España amenazan con ir a una huelga general hacia finales de este año si el Ministerio de Función Pública no se aviene a negociar un nuevo acuerdo salarial. Esta ha sido ... la advertencia que han lanzado esta mañana CSIF, CC.OO. y UGT, tres sindicatos que juntos representan hasta a un 80% de los empleados públicos. Concretamente, empezarán con movilizaciones a finales de este mes que se extenderán hasta diciembre, cuando podría darse esa huelga si para entonces el departamento que dirige Óscar López no ha rectificado en una actitud que los sindicatos aseguran que es de «bloqueo».

