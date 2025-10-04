Suscribete a
El Estado ya debe 1.860 millones en sueldos a los funcionarios

La congelación, de 62 euros al mes, sigue pendiente de la subida pactada desde enero

Los empleados públicos aumentan la presión contra el Gobierno por la precariedad laboral y los salarios

El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López
José María Camarero

Diez meses han transcurrido sin que los funcionarios hayan podido visualizar una subida de sus remuneraciones en este 2025, un año que va camino de finalizar pero en el que siguen pendientes de una decisión del Gobierno que no llega y por la que acumula ... un importe de 1.860 millones de euros al tener congelados los salarios. Esa es la cuantía que estima CSIF, el sindicato mayoritario en la función pública, si se tiene en cuenta una potencial revalorización de salarios del 2,8% para así acompañar esas nóminas con el Índice de Precios al Consumo (IPC).

