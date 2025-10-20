El malestar social precipita un otoño caliente con protestas y huelgas

Una tormenta de descontento cae sobre España. La temporalidad está desbocada en el sector público, los funcionarios siguen sin subida salarial nueve meses después y la inflación empobrece a las familias, con los precios de los alimentos por las nubes en un contexto de ... salarios menguantes y con el campo a punto de estallar. Este caldo de malas noticias se está cociendo a fuego lento, generando un tsunami de malestar social y una espiral de protestas contra el Gobierno que se produce en un momento más que delicado, cargado de incertidumbre política y económica.

La calle comienza a caldearse con las protestas y concentraciones de los funcionarios, que exigen su subida de salarios, como la han tenido los pensionistas. CC.OO., UGT y CSIF inician el 30 de octubre movilizaciones en todas las provincias, que será la antesala de una campaña de protestas «creciente» para exigir al Gobierno que desbloquee la negociación para negociar un acuerdo salarial -han perdido más de un 3% de poder adquisitivo desde el inicio del año-, además de reclamar recorte de la temporalidad, del 30%, y más personal para organismos como el SEPE o la Seguridad Social, con grandes déficit en la atención al público. «Nos quieren en las calles y nos va a tener» avisan.

Los que ya han convocado cuatro jornadas de huelga los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre son los médicos, que incrementan así la presión sobre el Ministerio de Sanidad contra el Estatuto Marco que regula sus condiciones laborales. Al calendario de protestas se suma una manifestación en Madrid 15 de noviembre. La precariedad laboral, el pago de las guardias y los descansos semanales son las reivindicaciones.

La temporalidad fue el centro de las protestas que el pasado a 7 de octubre llevaron a las calles a los interinos de la Administración, casi 800.000. Un total de 13 asociaciones, con apoyo de otros 70 grupos y de CSIF, se concentraron frente al Congreso para denunciar que la «ambivalencia del Gobierno de Pedro Sánchez está llevando a la desesperación a miles de familias». Hubo médicos, profesores, administrativos, bomberos o tesoreros, todos contra la eventualidad, que ya le ha valido a España varios toques de atención, tanto de la Comisión como de la justicia europea, y la pérdida de fondos europeos.

Inquietud en el campo

Todo en un momento en el que las familias se empobrecen por la evolución del coste de la vida, con el precio de los alimentos y la vivienda por las nubes. Como ya avanzó ABC, entre el último trimestre de 2019 y el segundo de este año el coste de la vida se ha encarecido cerca de un 21%; en el mismo periodo los salarios por trabajador registrados por el INE en la Encuesta Trimestral de Coste Laboral han crecido un 16,4%, lo que supone una pérdida de poder adquisitivo de 4,4 puntos porcentuales.

El malestar también se extiende al campo. Los agricultores españoles están en pie de guerra contra la Comisión Europea, y el Gobierno de España, después de que el pasado 15 de septiembre esta cerrara un acuerdo con Marruecos para que los productos agroalimentarios del Sahara sigan entrando en la UE a arancel cero. A este malestar se suma el que tiene el colectivo con la próxima PAC, y los recortes que podrían llegar en unas subvenciones que reciben cerca de 600.000 agricultores y son clave para la supervivencia de muchas explotaciones agrícolas. El acuerdo UE-Mercosur ha encendido también la mecha entre los agricultores. Como anticipo, los franceses han vuelto a sacar sus tractores a las calles.