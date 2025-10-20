Suscribete a
El malestar social precipita un otoño caliente con protestas y huelgas

Los médicos pararán cuatro días en diciembre, mes en el que los funcionarios amagan también con huelga, mientras los interinos no pararán las movilizaciones para exigir estabilidad laboral

El campo se revuelve contra los recortes del PAC y rechaza el acuerdo con Marruecos para que los productos agroalimentarios del Sahara sigan entrando en la UE a arancel cero

Los funcionarios han perdido hasta 78.000 euros desde los recortes de Zapatero

Protestas de CSIF en Madrid ABC
Una tormenta de descontento cae sobre España. La temporalidad está desbocada en el sector público, los funcionarios siguen sin subida salarial nueve meses después y la inflación empobrece a las familias, con los precios de los alimentos por las nubes en un contexto de ... salarios menguantes y con el campo a punto de estallar. Este caldo de malas noticias se está cociendo a fuego lento, generando un tsunami de malestar social y una espiral de protestas contra el Gobierno que se produce en un momento más que delicado, cargado de incertidumbre política y económica.

