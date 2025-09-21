Suscribete a
El País Vasco y Navarra negocian con Hacienda para que la quita de deuda al resto de autonomías no les cueste ni un euro

Exigen una compensación económica en el caso de que la operación incremente los gastos generales del Estado vía pago de intereses

Fedea aboga por excluir del radio de acción de la quita de deuda a las haciendas forales

La presidenta de Navarra, María Chivite, y el lendakari vasco, Imanol Pradales
La presidenta de Navarra, María Chivite, y el lendakari vasco, Imanol Pradales EFE
Bruno Pérez

Las haciendas forales de Navarra y País Vasco han visto en la propuesta del Gobierno para absorber más de 83.000 millones de euros de deuda de las comunidades autónomas una oportunidad para arrancarle otro pellizco de un puñado de millones de euros al ... Presupuesto del Estado.

