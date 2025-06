Francisco de la Torre: «Cataluña tiene más deuda porque ha creado estructuras de Estado muy caras de mantener»

Igual que Noé construyó su arca antes del diluvio, Francisco de la Torre (economista e inspector de Hacienda) y Jesús Fernández Villaverde (catedrático de Economía y profesor de la Universidad de Pensilvania) han decidido publicar un libro sobre los potenciales efectos de un concierto catalán ... antes de que este se ponga sobre la mesa. Su título lo dice casi todo: 'La factura del cupo catalán. Privilegios territoriales frente a ciudadanía'.

-Parten de la premisa de que el problema de Cataluña no es de ingresos, sino de exceso de gastos...

-Si Cataluña tiene más deuda que el resto es porque ha gastado sistemáticamente más en todas las partidas y porque ha creado estructuras de Estado muy caras de mantener. Si se compara con Madrid, la Generalitat gasta cinco veces más en alta dirección y veinte veces más en acción exterior.

-¿Y no es razonable que reciba más ingresos si asume más competencias?

-Ya recibe más financiación por los Mossos o por la política de prisiones, pero el ejercicio de esas competencias no justifica la mejora de financiación que plantea el acuerdo. Y, sobre todo, no justifica su endeudamiento, que debería estar en la media del resto.

-Dicen que Cataluña trata de cargar sus excesos al resto de España.

-En un sistema federal es importante que los ciudadanos asuman el coste de la gestión de los representantes que eligen y que no se los carguen al vecino. La propuesta del acuerdo entre PSC y ERC parte de un aumento de financiación para la Generalitat que haría que esos excesos los acaben pagando el resto de los españoles.

-Desde la Generalitat se dice que todas las CC.AA. saldrán ganando...

-La financiación extra que reclaman tiene que salir de algún sitio. O viene de que el resto de autonomías tenga menos fondos disponibles o del Estado, que como hemos documentado no tiene presupuesto suficiente, y si lo habilitara sería a costa de una subida masiva de impuestos -que pagarían los ciudadanos de toda España- o de un recorte importante de las pensiones. Son las únicas posibilidades realistas. La financiación singular no trata de reformar el modelo actual, trata de dinamitarlo.

-Advierten de los riesgos de reconocer la soberanía fiscal a Cataluña.

-Si la Generalitat recauda todos los impuestos que se pagan en Cataluña y, además, ve reconocida su soberanía fiscal tendrá todas las cartas para competir en desigualdad de condiciones con el resto. Hay un ejemplo muy ilustrativo. El acuerdo entre PSC y ERC prevé el establecimiento en la ley del IVA de un sistema de opción para que la Generalitat pueda aplicar el impuesto sobre los arrendamientos turísticos en todo el territorio o solamente en una parte. La directiva europea sin embargo dice que ese impuesto si se aplica se tiene que aplicar por igual en todo el territorio de cada Estado. El único límite a la superautonomía fiscal que reclama el acuerdo es la legislación europea ¡y no pretenden cumplirla!

-Con todo, aseguran que sería un mal negocio para Cataluña.

-Es un mal negocio para todos, pero también para Cataluña. El cupo catalán supone volver al inició del 'procés' en 2014, cuando Artur Mas viajó a Madrid para exigir un pacto fiscal que tuviera los mismos efectos que el cupo para el País Vasco. Mariano Rajoy dijo que no, Pedro Sánchez ha dicho sí. Lo curioso es que entonces no se conocían los efectos económicos que podía tener el 'procés', pero ahora sí sabemos que desde 2017 Cataluña ha sido la comunidad autónoma que más se ha empobrecido en términos relativos y una de las que ha tenido un crecimiento más pobre del PIB. Si Cataluña hubiera crecido en este periodo como el resto de España, cada catalán tendría 1.000 euros más de renta. Por eso es una mala idea.

-Pero la Generalitat recibiría más dinero, al menos.

-No en las cuantías que se han barajado de 20.000 o 30.000 millones. Si los números se hacen bien, y eso significa que Cataluña asuma el déficit de sus pensiones, su parte en los intereses de la deuda y el ajuste del IVA, esa mayor financiación sería de 7.788 millones. Y eso sin tener en cuenta la recaudación que se perdería por el mayor fraude derivado de fragmentar la Agencia Tributaria, que no es algo que digamos nosotros sino que ocurre en todos los países donde eso ocurre como Alemania.

-Señalan a los regímenes forales como el origen de todo esto.

-La Constitución reconoce los derechos históricos, pero no dice que deban dar lugar a privilegios. En España se ha dado una interpretación muy extensiva a los derechos históricos y ello ha derivado en una sobrefinanciación de las haciendas forales y en una especie de solidaridad inversa, en la que es el resto de España el que financia por ejemplo sus pensiones, que tienen un déficit de 5.000 millones. Es normal que cualquier comunidad rica quiera lo mismo. Si a lo que se aspira es a tener el mismo nivel de gasto per cápita que el País Vasco deben saber que sencillamente no vamos a poder pagarlo.