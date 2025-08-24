Suscríbete a
Turistas británicos en España: mucho más que 'balconing' y jubilados en chanclas con calcetines

Los visitantes de Reino Unido llegan a las ciudades españolas con diversos planes, unos más fiesteros y otro más relajados

La vida de los británicos en España 5 años después del Brexit

Turistas paseando por España Juan Flores
A última hora de la tarde, cuando el sol comienza a bajar en Magaluf y los toldos se pliegan sobre las playas, se inicia una transformación ritual que se repite cada verano: jóvenes británicos en camisetas sin mangas recorren en grupos las calles hacia ... la zona de bares, mientras altavoces portátiles emiten una singular mezcla 'house' británico con reguetón. Es una escena familiar para los vecinos, que han aprendido a convivir con esta presencia masiva de turistas británicos, sobre todo durante los meses de julio y agosto. Pero bajo esa imagen estereotipada del «guiri británico de borrachera» se esconde una realidad mucho más compleja, cambiante y diversa.

