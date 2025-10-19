Suscribete a
El largo y sinuoso camino hacia la tokenización de los mercados financieros

El desembarco de las 'bolsas digitales' respaldadas con tecnología blockchain se enfrenta aún a importantes retos técnicos, normativos y de supervisión

Adrián Espallargas

La revolución del blockchain alcanza también a los mercados de valores tradicionales. Hasta ahora dominados por unas pocas entidades nacionales y sometidos a estricta supervisión, afrontan un nuevo competidor: las bolsas digitales basadas en registro distribuido (DLT). Nacido del ecosistema cripto y en fase ... de encaje europeo, este sistema busca tokenizar valores como acciones o bonos y facilitar su compraventa en entornos regulados. Además, ofrece a las empresas no cotizadas una vía alternativa de financiación y acceso a un mercado, según sus defensores, más ágil y abierto que las bolsas convencionales.

