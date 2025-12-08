Suscribete a
ABC Premium

El quinto en discordia

Sorpresas para 2026

A estas alturas del año toca empezar a pensar en lo que nos puede deparar el que viene. Y en lo que toca con los mercados lo que más puede mover la aguja es aquello que no esperamos

Las cotizaciones no dan (01/12/2025)

El presidente de EE.UU., Donald Trump
El presidente de EE.UU., Donald Trump AFP
José Ramón Iturriaga

José Ramón Iturriaga

Esta funcionalidad es sólo para registrados

A estas alturas del año toca empezar a pensar en lo que nos puede deparar el que viene. Y en lo que toca con los mercados lo que más puede mover la aguja es aquello que no esperamos. Por eso hay que tener más o ... menos claro lo que, como se dice en el argot, está descontando el mercado para poder tratar de anticiparse a cualquier eventual sorpresa. Teniendo en cuenta lo bajas que están las expectativas tras las políticas económicas erráticas del presidente americano, que la economía americana vuelva a acelerarse sería quizás la mayor de las sorpresas. Todo pasa porque el impacto de la guerra comercial se vaya disipando y que las bajadas de impuestos de 'One Big Beautifull Bill' cojan tracción. No es el escenario central pero no es descartable. El envés de esa moneda probablemente sea que la inflación repuntaría más de lo que se está esperando y eso tendría consecuencias en la política monetaria americana. La lectura para el dólar no es evidente. Hoy las perspectivas son de que siga debilitándose, pero la sorpresa podría ser la contraría.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app