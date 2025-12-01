El último informe de la OCDE sobre España pone negro sobre blanco el mayor problema económico (y consecuentemente político) al que se va a enfrentar España en los próximos años: la sostenibilidad de las pensiones. En 2050, España será el país que más gasto sobre ... el PIB destine a las pensiones. El incremento en los próximos años es notable como consecuencia de la evolución demográfica y de la indexación de las pensiones a la inflación. A una de las esperanzas de vida más elevadas del mundo (84 años) hay que sumar un fuerte descenso de la población activa: un 30% en solo tres décadas. Todo se resume en que el incremento del gasto por el envejecimiento poblacional es cuatro veces superior al de los países de la Unión Europea en los próximos veinte años.

El haber mirado para otro lado durante tanto tiempo hace que la solución pase por el recorte de las pensiones futuras. La OCDE insta a que se recupere el factor de sostenibilidad, vincular la edad de jubilación a la esperanza de vida y a ampliar el periodo de computo de manera que se incluyan los años de menores cotizaciones. En resumen, mayores cotizaciones sociales y una pensión de saque más baja para los futuros pensionistas. Esto es lo que hay.

Aunque el tiempo juega en nuestra contra, no se dan las circunstancias políticas para abrir este melón. Lo primero es sacarlo en cuanto sea posible del debate político y volver al marco del Pacto de Toledo. Lo segundo es hacer pedagogía. Tiene poca explicación que los jubilados españoles reciban de media el 80% de los ingresos que cuando trabajaban, bastante más de lo que reciben los jubilados europeos y mucho más de lo que han cotizado durante la vida laboral. Todo pasa por transitar del modelo actual de reparto hacia un modelo de capitalización en el que lo recibido sea más acorde a lo aportado. Y por el camino fomentar los sistemas de pensiones privados.

Las alternativas son claras. Lo único que no nos podemos permitir es seguir como si no pasara nada. La reforma José Luis Escrivá, la última de calado, fue una enorme oportunidad perdida. No solo porque sirvió para desandar parte del camino que a se había de aquella manera andado en la dirección correcta hasta entonces, sino porque se construyó sobre unas premisas falsas que hasta cierto punto validaban la falsa creencia de que las pensiones son un derecho inalienable. La OCDE nos ha dejado claro lo que ya sabíamos: que esto no es así.