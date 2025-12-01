Suscribete a
El haber mirado para otro lado durante tanto tiempo hace que la solución pase por el recorte de las pensiones futuras

El bitcoin al menos sirve de algo

Un grupo de jubilados ABC
José Ramón Iturriaga

Madrid

El último informe de la OCDE sobre España pone negro sobre blanco el mayor problema económico (y consecuentemente político) al que se va a enfrentar España en los próximos años: la sostenibilidad de las pensiones. En 2050, España será el país que más gasto sobre ... el PIB destine a las pensiones. El incremento en los próximos años es notable como consecuencia de la evolución demográfica y de la indexación de las pensiones a la inflación. A una de las esperanzas de vida más elevadas del mundo (84 años) hay que sumar un fuerte descenso de la población activa: un 30% en solo tres décadas. Todo se resume en que el incremento del gasto por el envejecimiento poblacional es cuatro veces superior al de los países de la Unión Europea en los próximos veinte años.

