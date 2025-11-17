Suscribete a
EL QUINTO EN DISCORDIA

Cripto de ida y vuelta

Con las caídas de los últimos días, el bitcoin, la criptomoneda más conocida, perdía prácticamente todo lo ganado en el año

Cripto de ida y vuelta
José Ramón Iturriaga

Con las caídas de los últimos días, el bitcoin, la criptomoneda más conocida, perdía prácticamente todo lo ganado en el año. Y hay que destacar que no es un año cualquiera. Es el primer año del segundo mandato de Trump que, entre otras muchas ... cosas, es un firme creyente de estos pseudo activos está haciendo todo lo que está en su mano -que, lógicamente, no es poco- para que vuelen más alto lo que hace que esta pérdida de tracción pueda ser señal de algo. O no, ya veremos.

