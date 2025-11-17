Con las caídas de los últimos días, el bitcoin, la criptomoneda más conocida, perdía prácticamente todo lo ganado en el año. Y hay que destacar que no es un año cualquiera. Es el primer año del segundo mandato de Trump que, entre otras muchas ... cosas, es un firme creyente de estos pseudo activos está haciendo todo lo que está en su mano -que, lógicamente, no es poco- para que vuelen más alto lo que hace que esta pérdida de tracción pueda ser señal de algo. O no, ya veremos.

En este punto importa recordar que son legión los que han tirado la toalla y se han dejado llevar con mayor o menor convicción y, ahora, sino defienden, al menos ya no critican abiertamente a las criptos. Jamie Dimon, presidente ejecutivo de JP Morgan, quizás sea uno de los mejores ejemplos. Aunque tal vez su cambio de opinión tiene que ver más con el negocio que con los fundamentales. Una cosa es predicar y otra dar trigo. La lógica detrás de muchos de los productos que se han montado con las criptodivisas como subyacente no podía ser más sencilla: porque suben -ahora habrá que empezar a decir: porque subían-.

Otros sin embargo siguen pensando lo mismo. No hay nada detrás de esta enorme pirámide que ha llegado más lejos de lo que hubiera sido aconsejable. Sencillamente no valen nada y lo único que ha habido detrás de su comportamiento ha sido la avaricia de los que han participado. La única razón para comprar uno de estos artefactos es pensar que detrás va a venir otro incauto que esté dispuesto a pagar más. Su valor subyacente es ninguno. No son alternativa a nada. Y las narrativas que tratan de convertirlos en refugio de lo que sea caen por su propio peso.

La historia demuestra que el valor y el precio tienden a converger. Y que antes o después nos acabamos topando con la realidad. Todavía es pronto para determinar si estamos o no en ese punto, pero desde luego no hay que desdeñar las señales. En este punto hay que recordar que en los últimos años hemos vivido varios amagos de capitulación en las criptos muy celebradas, por cierto, por los negacionistas, que luego han resultado ser falsas alarmas. Ya veremos en que queda todo.