La banca entra al negocio 'cripto' con la capitalización del mercado en récord

BBVA, Openbank y Cecabank ya cuentan con el visto bueno de la CNMV, tal como exige la normativa

BBVA obtiene el OK de la CNMV y prevé ofrecer criptomonedas en España en dos meses

Una mujer frente a un logo de bitcoin
Una mujer frente a un logo de bitcoin Adrián Quiroga
Daniel Caballero

Daniel Caballero

Años después de que el término criptomoneda haya llegado al gran público, los bancos entran en el negocio. Para dar ese paso han esperado a que existiera una cierta regulación europea que pudiera poner algo de orden en un mercado muy especulativo, con altos ... riesgos y sujeto a un coste reputacional muy alto si vienen mal dadas. BBVA, Openbank y Cecabank son las tres entidades financieras nacionales que ya cuentan con autorización para prestar servicios de 'criptos', aunque limitados.

