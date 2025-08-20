La banca entra al negocio 'cripto' con la capitalización del mercado en récord

Años después de que el término criptomoneda haya llegado al gran público, los bancos entran en el negocio. Para dar ese paso han esperado a que existiera una cierta regulación europea que pudiera poner algo de orden en un mercado muy especulativo, con altos ... riesgos y sujeto a un coste reputacional muy alto si vienen mal dadas. BBVA, Openbank y Cecabank son las tres entidades financieras nacionales que ya cuentan con autorización para prestar servicios de 'criptos', aunque limitados.

El 30 de diciembre de 2024 entró en vigor MiCa, el reglamento que «tiene como objetivo establecer un marco regulatorio común para los mercados de criptoactivos en toda la Unión Europea», según recoge la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Su objetivo es regular la emisión, oferta y negociación, proteger a los inversores, prevenir el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, garantizar la estabilidad financiera de estos activos y fijar requisitos para los operadores que ofrezcan estos activos.

La CNMV es un organismo fundamental en el despliegue de MiCa ya que supervisa su cumplimiento en España y es la encargada de las autorizaciones y notificaciones del sector financiero para poder operar con 'criptos'. Es decir, que quien desee dar servicios sobre estos activos deberá pasar por el supervisor bursátil, incluidos los bancos.

En el caso de las entidades financieras lo que se requiere es una notificación a la CNMV en la que se detalle su actividad, servicios, cliente objetivo, etc. para obtener la licencia MiCa y poder ser inscritos en el registro de proveedores de servicios de criptoactivos.

34 sociedades están inscritas para prestar servicios de criptomonedas en España

BBVA fue el primer banco español en recibir el OK del supervisor allá por marzo, aunque no ha sido hasta principios de julio cuando ha permitido a todos sus clientes en el país operar con criptomonedas. En su caso el servicio, por el momento, es bastante limitado ya que la entidad solo permite la compraventa y custodia de dos monedas digitales: bitcoin y ether. El banco limita así el alcance de su entrada en este mercado desde España, aunque en sus filiales de Suiza y Turquía sí oferta un abanico más amplio.

Banco Santander es otra de las entidades que ha hecho ya movimientos. Su filial digital Openbank ha recibido el visto bueno de la CNMV para ofrecer servicios de 'cripto'. El banco no ha hecho publicidad de ello ni tampoco la operativa está aún disponible a través de la aplicación móvil; lo único que se conoce es lo que figura en el registro de proveedores de servicios, que desvela que tiene autorización para la custodia y la compraventa de este tipo de monedas digitales.

La tercera entidad española en entrar ha sido Cecabank, que recibió la licencia MiCA y ahora ya puede prestar «servicios de custodia, recepción y transmisión de órdenes y trasferencia de criptoactivos por cuenta de clientes institucionales. Todo ello en un entorno plenamente regulado, que ofrece las máximas garantías jurídicas, operativas y de cumplimiento normativo», como informó. Este último caso es un poco más particular ya que Cecabank no es una entidad que trabaje con clientes particulares sino con institucionales. Es decir, que presta servicios financieros a gestoras de fondos de inversión, fondos de pensiones, otros bancos, grandes empresas… siendo una de las entidades líderes en lo que se refiere a la custodia de activos.

4 billones de dólares es la capitalización del mercado de las criptomonedas

Para lo que no han solicitado licencia ninguna de las tres entidades es para trabajos de asesoramiento. El de los criptoactivos es un mercado en el que los bancos están entrando con mucho tiento por la volatilidad, especulación y riesgos que tiene; el coste reputacional de estar metido en asesorar es grande ya que los clientes pueden perder todo su dinero en cuestión de minutos, o incluso que estos activos se puedan usar para prácticas de dudosa legalidad. Por ello es algo que nunca se han planteado los bancos tradicionales, ni se espera que lo hagan.

Aparte de estas entidades, otras como Caixabank, Renta 4 y Kutxabank también han mostrado su disposición a entrar en este mercado. El primero todavía se muestra cauto sobre los servicios a ofrecer y cuándo, mientras que los dos últimos sí que tienen los trámites de la licencia iniciados.

Más allá de bancos españoles, en el registro de proveedores de servicios 'cripto' figuran otras 31 entidades que van desde bancos extranjeros (N26, Trade Republic) a plataformas de inversión también foráneas (eToro, Degiro). Todos ellos ofrecen acceso a las criptomonedas, con diferente nivel de servicios.

Mercado al alza

Así las cosas, la entrada de la banca en las 'cripto' se produce en plena ebullición de su cotización. Según cifras del portal Coingecko, las criptomonedas acaban de superar hace escasos días los cuatro billones de dólares de capitalización de mercado, máximo histórico. De esta cantidad, algo menos del 60% pertenece solo a bitcoin, que cuenta con una capitalización de más de 2,3 billones de dólares; tomando en cuenta el top 10 de mayores 'criptos', estas suman 3,6 billones de dólares, con lo que se trata de un mercado en el que los mayores valores y volúmenes están en las monedas más grandes.

Los analistas, además, cuentan con que este mercado podría seguir subiendo. Todo ello empujado no desde Europa sino desde Estados Unidos, donde la Administración Trump parece estar dándole un mayor empujón a su expansión. Sin ir más lejos, hace escasos días Estados Unidos abrió la puerta a que los fondos de pensiones en el país puedan invertir en criptomonedas. Para ello, Donald Trump firmó una orden ejecutiva que permite a los planes de jubilación usar el dinero en activos alternativos a los tradicionales como las 'cripto' o el capital riesgo.