En los últimos días hemos tenido muy buenas noticias sobre la evolución de la economía española. Ya saben que para analizar estos datos hay que hacer un ejercicio que es muy difícil -pero desde luego muy recomendable- de sacar la cabeza de la centrifugadora ... de la política española diaria. Con lo que está pasando últimamente es todavía más difícil y más cuando los irresponsables que tenemos al frente utilizan la economía como coartada. En cualquier caso, los datos son los que son -yo me los creo- y son indiscutiblemente buenos.

Importa destacar la primicia que el ministro Cuerpo no dio la semana pasada. El déficit público va a cerrar este año en el 2,5%. Hay que poner este dato en perspectiva. Hay que recordar de dónde venimos. No hace tanto éramos unos de los principales protagonistas de la crisis de deuda europea. De hecho, éramos la 'S' del horrible acrónimo que acuñó el Financial Times: PIGS. Ha sido algo que nos ha perseguido desde entonces. Y hoy ya no es un problema.

Importa enfatizar en lo de siempre, que esto es a pesar del Gobierno. Estamos en récord de recaudación por lo que no ha hecho este Gobierno y no por lo que ha hecho. Y, por ejemplo, en el caso del déficit público, si hubieran hecho una gestión algo más diligente, hoy estaríamos mucho mejor.

Con todo y con eso, la economía española lo sigue haciendo bien -y lo va a seguir haciendo- por razones que poco tienen que ver con las políticas económicas de este Gobierno. Hoy crecemos como siempre hemos crecido. El ladrillo ha vuelto a tirar y crece la población. No hay que olvidar que la macro tiene que ver siempre con la demografía. Por ejemplo, el crecimiento diferencial de final de los noventa y principios de los dos mil es precisamente eso. Crecimos mucho más que los países comparables porque en ese periodo pasamos de doce a veinte millones de cotizantes en la Seguridad Social. Eso es lo que está pasando ahora. En los últimos tres o cuatro años, la población crece a ritmo de medio millón de personas al año. Y claramente no son españoles que decrecemos al ritmo de cien mil al año. En tanto que el ladrillo siga tirando como tira, tenemos ciclo para rato. Y ahí está la última reflexión. Con el desequilibrio entre oferta y demanda que existe actualmente, tenemos muchos ladrillos que poner en los próximos años.