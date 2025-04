Se han cumplido tres meses y un día de la segunda presidencia de Donald Trump y los cambios que quiere introducir son evidentes. Quizá el principal sea constatar que el presidente no está rodeado de un equipo de talentos, sino de un grupo de ... majaderos pelotillas, dispuestos a servir de alfombra a sus propósitos más dislocados. Hasta el secretario del Tesoro, Scott Bessent, al que se atribuía una comprensión superior de la situación ha demostrado ser un chaquetero que mientras militaba en el sector privado citaba a la Oficina de Presupuestos de Congreso (CBO) como fuente de autoridad para cuestionar las políticas públicas y ahora se atreve a decir que «los cálculos del CBO son como la contabilidad de Enron: no son reales».

La consecuencia más visible de todo esto ha sido el descalabro de los mercados causado por la política arancelaria. Cuestiones que eran obvias, como que resultaba incompatible manipular la moneda de reserva global para depreciarla y que esta siguiera ostentando esa posición de privilegio, no lo eran para Trump y su equipo. Esta contradicción va más allá de los equilibrios que permiten que la primacía del dólar facilite a Washington que pueda incurrir en un déficit y un sobreendeudamiento que excede lo que para otras monedas nacionales es razonable, sino que está íntimamente ligado a su papel de garante de la seguridad y la paz internacionales. El papel del dólar como divisa mundial también le ha permitido a la Casa Blanca conseguir objetivos políticos a través de su moneda, un aspecto que parece haber sido ignorando.

Este dilema trumpiano del dólar se extiende al poder militar. No es razonable pensar que Washington va a retener intacta su condición de primera potencia si se dedica a animar a sus aliados a que dediquen más recursos y esfuerzos a participar en la seguridad global. La cuestión ya no es que tus amigos prefieran contratar los servicios de otro proveedor, es que cada uno de ellos termine desarrollando su poder militar y, sobre todo, una nueva forma de definir la agenda de seguridad global. Hasta ahora, nadie le tosía a EE.UU. cuando exigía que se legitimaran sus objetivos. Difícilmente los militares norteamericanos seguirán teniendo el predicamento del que han gozado hasta ahora, sobre todo si sus intereses no coinciden con los de sus aliados.

Estos dos 'trade off' han quedado de manifiesto con la rebelión de la renta fija que siguió al anuncio de aranceles y con la revisión del gasto militar que está efectuando la Unión Europea a cuenta de las diferencias en torno a Ucrania y la financiación de la OTAN. Por debajo de estas dos grandes cuestiones que afectan al orden mundial hay otras que están provocando cambios domésticos. La política antiinmigración basada en deportaciones invocando situaciones de guerra y sin supervisión judicial está teniendo efectos sobre la atracción de talento y sobre el turismo. La aplicación de recortes, más llamativos que eficaces, tres cuartos de lo mismo. El talento negociador no se ve por ningún lado. jmuller@abc.es